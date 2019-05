Business Insider: 10 lucruri pe care cameristele de la hoteluri ar vrea să vi le spună, dar n-au cum

The Maid - Banksy

La plecare, opriți toate aparatele din cameră. Nu lăsați televizorul aprins când părăsiți definitiv camera. Nu ne putem da seama dacă mai sunteți sau nu în cameră până când putem contacta personalul de la recepție, care este de obicei foarte ocupat la ora aceea. Și vă rugăm să nu lăsați pe ușă semnul „Nu deranjați”.





Nu vă vopsiți părul în chiuveta hotelului. Ne ia o oră s-o albim și folosim o grămadă de substanțe pentru aceasta.





Dacă vreți să fiți amabili, lăsați cameristei o gustare. Muncim din greu și (mai ales în zonele calde) nu e nimic mai plăcut decât să găsim o băutură rece sau o înghețată în timpul turei. Dacă vreți să fiți drăguți cu camerista, lăsați-ne-o în frigider.





Strângeți lenjeria de pat și prosoapele. Nu e nici necesar, nici de așteptat, dar este chiar plăcut când un client își strânge patul înainte de plecare, deoarece avem multe camere de curățat în timp scurt. De asemenea, puneți prosoapele teanc pe podea.





Tot așa, nu vă faceți patul înainte de plecare. Dacă ați dormit în pat, nu e nevoie să-l faceți când plecați. Dacă credem că n-ați folosit patul deloc, s-ar putea să nici nu mai schimbăm lenjeria. Așa că e mai bine să arate că a fost folosit.





Nu ezitați să cereți pungi suplimentare de gunoi și pentru lenjerie folosită. Mulți oameni umplu coșurile și apoi aruncă gunoiul pe covor în loc să ceară o pungă nouă. Vrem să vă curățăm camera, dar nu ne place să călcăm pe haine murdare.





Puneți toate deșeurile într-un singur loc. Dacă vreți să ne faceți o favoare, puneți tot gunoiul la un loc, ca să nu umblăm prin toată camera după el. Câștigăm timp.





Folosiți semnul „Nu deranjați”. Au țipat la mine destui clienți care nu doreau să fie deranjați, dar nici nu puseseră semnalul pe ușă.





Cameristele au de-a face cu multe, de la camere jegoase până la clienți cu ștaif. Și sunt multe lucruri pe care ar vrea să le spună oaspeților. Am contactat mai multe foste și actuale cameriste și am aflat 10 lucruri care le-ar face viața mai ușoară și pe care vrea să le spună în secret clienților. Toate au solicitat să rămână anonime, de teama reacției patronilor de hoteluri.Aruncați dispozitivele medicale de singură folosință. Găsim des în gunoi ace pentru insulină fără teacă, de la clienți diabetici. M-am înțepat odată cu unul și am umblat șase luni prin spitale, la doctori și analize.Cel mai important: tratați cameristele ca pe niște ființe umane. Știm că suntem cameriste. De cele mai mult ori, vorbim altă limbă decât clienții. Știm că este jenant, inclusiv pentru noi, când intrăm să curățăm o cameră și sunteți înăuntru. Avem o treabă de făcut – aceea de a avea grijă de clienți și camerele lor.(Business Insider)