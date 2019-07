[P] ​Tehnologiile pe care se bazează rețelele de comunicații 5G. Ce înseamnă virtualizarea rețelelor și ce impact are asupra utilizatorilor

În urmă cu câțiva ani, stadioane arhipline cu zeci de mii de fani, încercând să posteze live de la un eveniment muzical sau sportiv ar fi generat automat supraîncărcarea rețelei mobile, iar explicația pentru toți cei prezenți ar fi venit cu o "naturală" resemnare: a căzut rețeaua.Astfel de incidente au devenit, însă, tot mai greu de acceptat de către utilizatori, care vor ca smartphone-ul lor să rămână 100% conectat și capabil sa transmită la viteză maximă tot ce înregistrează. Pentru a face față acestei realități, operatorii caută soluții care să le permită modelarea dinamică (pentru scurt timp și la cerere) a capacitătii rețelei. Arhitecturile NFV (Network Function Virtualization) oferă o soluție elegantă la aceasta problemă evitȃnd investițiile masive în hardware specializat de comunicatie - 90% din timp un stadion este gol deci nu se justifică investiţia in capacităţi de reţea dedicate doar zonei unde se află acesta.În contextul în care domeniul comunicaţiilor trece prin transformări digitale spectaculoase, viitorul functiilor de reţea va fi în cloud. Tot mai multe soluțiile software preiau cu ajutorul tehnologiilor NFV (Network Function Virtualization) funcțiile de rețea rulate astăzi pe echipamente specializate de telecomunicații.Nevoia migrării către soluții software vine direct de la operatorii și furnizorii de servicii telecom. Să luăm același exemplu cu stadionul arhiplin: operatorii vor avea nevoie să poată activa cu un singur click capacități suplimentare de reţea atunci când capacitatea existentă este depăsită și cu aceeași ușurință să poată dezactiva aceste resurse atunci când resursele nu mai sunt utilizate.Pentru operatori și furnizori de servicii, avantajele virtualizării vin din optimizarea costurilor și a resurselor, independența față de producătorii de echipamente, scalabilitatea și capacitatea de a dezvolta și a opera cu soluții la cheie, complet automatizate. "Practic, toți operatorii din lume au demarat proiecte interne și studii de implementare pentru verificarea conceptelor NFV. În următorii 5 ani vom vedea servicii de comunicații end-to-end, funcționând integral în arhitecturi NFV", previzionează Radu Manea, Senior Manager pentru divizia de Telecommunications în cadrul Luxoft România.Dincolo de nevoile directe ale operatorilor, arhitecturile moderne de comunicaţii se vor baza pe capacităţi dinamice, folosirea elastică a resurselor specializate, un grad ridicat de automatizare si compatibilitate nativa la cloud. Aici intervine rolul specialiștilor in virtualizarea NFV, o specializare la granița dintre patru domenii de bază: Rețele de comunicații, Automatizare, Sisteme de operare virtualizate și DevOps."În București, Luxoft are un centru de excelență specializat în ingineria și dezvoltarea de platforme de telecomunicaţii și soluții virtualizate bazate pe arhitecturi NFV/SDN", a completat Radu Manea.Printre tehnologiile folosite se numără Linux, OpenStack (VM based), Kubernetes (Container based), Software Defined Networking (SDN), NVF Management and Orchestration (MANO), NETCONF, Enhanced Platform Awarness (EPA), Cloud Native Functions. Mai multe informații despre proiectele derulate pentru producători renumiți de echipamente telecom, dar și operatori și furnizori de servicii de internet sau telefonie din întreaga lume, precum și joburile deschise în București sunt disponibile la https://bit.ly/2YQCAk4