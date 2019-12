[P] Cele mai bune telefoane Samsung în 2019

1. Samsung Galaxy S10 Plus

2. Samsung Galaxy S10

3. Samsung Galaxy Note 10+

4. Samsung Galaxy Note 10

5. Samsung Galaxy S10e

6. Samsung Galaxy Note 9

7. Samsung Galaxy S9

Samsung face câteva dintre cele mai bune smartphone-uri din lume, dar ar trebui să cumperi un Galaxy S10, Note 10, Galaxy A sau o generație mai veche? Am revizuit toate telefoanele Samsung pentru a te ajuta să decizi care este cel mai bun model pentru tine.Consultă topul de mai jos pentru a putea alege.Samsung Galaxy S10 Plus este cel mai bun telefon Galaxy, cu rezultate extraordinare în ceea ce privește camerele, construirea, afișare și performanță. Versiunea Exynos este trasă în jos de durata sale de viață acceptabilă a bateriei.e asemenea, noul Samsung Galaxy S10 Plus este și foarte scump, dar este o experiență minunată să folosești adăugările gândite de OneUI.Samsung Galaxy S10 obișnuit are aceleași camere triple pe spate ca S10 Plus și este o opțiune excelentă dacă nu vrei un telefon și mai mare. Performanța este excepțională, designul este premium, iar software-ul este mai bun ca niciodată.Telefonul este și mai scump ca niciodată, dar cu atât de multe funcții și cu cel mai bun afișaj de pe un smartphone primești ceea ce plătești.Durata de viață a bateriei pe modelul Exynos este doar acceptabilă.Este destul de clar faptul că Samsung Galaxy Note 10+ este telefonul care va satisface fanii seriei, oferind toate lucrurile care îi plac utilizatorilor Note.Un ecran mare, un design superb și aproape toate specificațiile high-end pe care le poți pune pe un telefon. Ne place în mod deosebit ecranul și camerele noi, care aproape distrag atenția de la mufa căștilor care lipsește.Cu toate acestea, este scump, deci, dacă nu vei folosi cu adevărat S Pen, un model S10 ar putea fi o alegere mai bună.Cu atât de multe telefoane aproape identice față de ultimul model, suntem impresionați de ceea ce Samsung a făcut cu Galaxy Note 10.Modelul 10+ oferă în continuare experiența clasică a Note, dar acest telefon de bază va fi pe placul tuturor celor care doresc S Pen pe un telefon mult mai ușor de gestionat. Acest lucru se datorează în mare parte marginilor minuscule și camerei.Samsung Galaxy S10e este aproape la fel de bun ca S10-urile mai scumpe, dar durata de viață slabă a bateriei îl trage în jos. Toate cele trei telefoane sunt slabe la acest capitol, dar la S10e este cel mai vizibil.În afară de aceasta, pierzi doar o cameră pe spate și ecranul curbat de la S10. Nu există senzor de amprentă sub ecran, dar altfel vei obține un ecran excelent și aceeași performanță excepțională cu același procesor.Acest telefon are și un preț excelent și este cel mai prietenos telefon mobil Galaxy S din ultimii ani.Dacă vrei un telefon Android cu fiecare caracteristică care există sub soare, Galaxy Note 9 este alesul. Cu un design premium, o autonomie uimitoare a bateriei și un S-Pen unic, probabil te va face să cheltui cei mai mulți bani pe care i-ai dat pe un telefon până acum.Acestea fiind spuse, caracteristicile sale nu sunt pentru toată lumea și acest telefon va fi prea mare și scump pentru mulți. S9 obișnuit are un design similar și cele mai multe dintre caracteristici și costă mai puțin.Samsung Galaxy S9 a fost unul dintre cele mai bune smartphone-uri din 2018 și rămâne o alegere excelentă în 2019, dacă nu îți poți permite Galaxy S10, nu îți pasă de noile sale funcții sau poate ambele.Tehnic ar putea fi demodat, dar Galaxy S9 mai are multe de oferit, cu design, hardware și software mixt în mod special fiind un telefon care se adresează tuturor tipurilor de utilizatori. Poți cheltui suplimentar cu Galaxy S9+ dacă vrei cu adevărat camera suplimentară, ecranul mai mare și alte upgrade-uri interne - mai multă memorie RAM, spațiu de stocare și o baterie mai mare.