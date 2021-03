„Micuța unguroaică”, scoasă la licitație

Articol susţinut de A10 by Artmark

Opera a fost realizată de artist în timpul șederii la Vălenii de Munte (1921-1924), perioadă în care tema copilăriei cunoaște sensuri mai profunde datorită prezenței copiilor, pe care îi are în preajmă și care îi permit artistului o incursiune în lumea celor mici. Portretul este marcat și de contactul pe care Tonitza îl ia cu Transilvania în 1921, dovada fiind însemnarea olografă pe verso „Copil de maghiar”, păstrând identitatea modelului ascunsă. În Transilvania, Tonitza îl cunoaște pe pictorul sătmărean Aurel Popp, cu care se va împrieteni și îl va ajuta să realizeze schițe pentru fabrica de ceramică „Dac”. Un an mai târziu, Tonitza, însărcinat de Ministerul Artelor, întreprinde o călătorie de documentare în Transilvania, unde organizează întâlniri cu „artiștii minoritari”, cum îi descrie chiar Tonitza pe artiștii maghiari.Tot Nicolae Tonitza semnează și portretul „ Turc cu turban ”, care pornește în licitație de la prețul de doar 10.000 de euro. Opera a fost realizată în a doua jumătatea a anilor 20’ la Mangalia, loc predilect pentru Tonitza, chintesență proximă a orientalismului românesc (Tonitza nu vizitează Balcicul, situat la mai mare distanță pentru un pictor cu familie numeroasă și cheltuieli pe măsură, pe de altă parte pentru un citadin convins, decât 15 ani mai târziu, după nefericitul deces al dragului său prieten, pictorul Ștefan Dimitrescu, cu care își înrudește stilul și tematicile).Totodată, în cadrul aceluiași eveniment din 23 martie, pentru doar 1.500 de euro vor fi scoase la licitație și două piese de grafică realizate de Nicolae Tonitza - „ Fetița cu păpușă ” și „ Tătăroaică ”.Capodoperele Licitației de Primăvară pot fi admirate la Palatul Cesianu-Racoviță până marți 23 martie, în regim gratuit între orele 10:00-20:00. Licitația de Primăvara va avea loc exclusiv online pe Platforma Artmark Live, iar pentru a participa la licitație este necesar crearea unui cont pe artmark.ro, care permite depunerea unor oferte înainte de eveniment pentru operele favorite, dar și participarea live la licitație.Articol susţinut de A10 by Artmark