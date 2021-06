Prima licitație de artă românească în format NFT și plata în criptomonedă

Articol susţinut de A10 by Artmark

Evenimentul dedicat artei digitale – considerată arta prezentului, dar și a viitorului – și care dă expresie ultimului trend, cel al fuzionării artei cu tehnologia – NFT, va avea loc marți, 6 iulie, ora 19:00, în format online pe platforma Artmark Live (dar și în sala de licitație de la Palatul Cesianu-Racoviță). Cu această ocazie, Casa de Licitații A10 by Artmark acceptă plata loturilor de artă digitală și în criptomonedă – specific în Etherum, cea mai populară monedă electronică folosită în piața internațională de artă digitală, dar și în Bitcoin, cea mai capitalizată monedă electronică la acest moment. Conform regulilor speciale de licitație pentru secțiunea de artă digitală, Casa de Licitații acceptă, mandatată de artistul digital, plata în criptomonedă, însă aceasta este transformată ulterior, la data încasării, în monedă clasică, încasarea fiind înregistrată în monedă clasică (iar artistul digital fiind plătit mai departe tot în monedă clasică).Arta digitală, fără debușeu prealabil în piața românească de artă contemporană, alcătuiește 10 loturi în licitația din 6 iulie , realizate de cei mai cunoscuți tineri artiști specializați în tehnici digitale. Raportat la momentul de debut de piață, prețul de pornire al fiecăruia din cele 10 loturi este de doar 100 de euro, chiar dacă aceiași artiști, precum Eurosadboy sau Victor Fota, se vând deja la sume semnificative pe piața internațională emergentă de artă digitală.O altă premieră în cadrul evenimentului de marți, 6 iulie , este primul lot de artă digitală bisericească, criptat în NFT, realizat de pictorul Daniel Codrescu, iconograful Catedralei Naționale. Lotul de artă digitală " Cea mai înaltă decât Cerurile (Maica Domnului cu Pruncul –Platytera) ", reprezintă unica fotografie (ediție 1/1) a picturii altarului Catedralei Mântuirii Neamului, care urmează să fie acoperită, prin catapeteasmă, privirii vizitatorilor și credincioșilor. Pictura, artă celestă a cărei unică imagine se dezvăluie în acest lot de artă digitală, este cea mai mare reprezentare a Maicii Domnului din România și una dintre cele mai mari din lumea ortodoxă. Conform dorinței special exprimate de artist, toate fondurile colectate în urma vânzării acestui lot NFT vor fi donate fondului finalizării construcției Catedralei Mântuirii Neamului.Un alt lot impresionant al secțiunii de artă digitală în format NFT este " Dragoste " – un lot compozit, realizat de celebrul creator ale tricourilor purtând acest simplu îndemn, artistul sibian Dan Raul Pintea, care ne declară despre lucrare: "Era într-o noapte de 4 octombrie 2019 când, după ce am făcut dragoste cu iubita mea, am avut un imbold să mă scol din pat și să scriu cu spray-ul, "Dragoste", pe o placă de rigips rezemată de perete, ce se târa de prin 2009, de la construcția atelierului, așteptând să fie desenată. (…) la câteva ore după mi-a zis că am două săptămâni să-mi treacă de ea, apoi s-a ridicat și a plecat. Am rămas doar cu lucrarea, care în timp a căpătat două semnificații. Prima e dată de iubita cu care am făcut ultima oară dragoste și a doua este dată de timpul trecut din 2019 când a fost ultima dată când am făcut Dragoste."Lucrările secțiunii de artă digital în format NFT, alături de cele aproximativ 200 de opere din cadrul Licitației de Artă Postmodernă și Contemporană , pot fi vizionate online pe artmark.ro sau la Palatul Cesianu-Racoviță, în regim gratuit, de luni până duminică, în intervalul orar 10:00- 20:00.