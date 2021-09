400 de opere de artă cu prețul de pornire de doar 100 de euro

Articol susţinut de A10 by Artmark

În noul sezon al pieței românești de artă, care a debutat săptămâna trecută, Artmark propune spre vânzare aproximativ 400 de opere de artă din patrimoniul unui anticariat bucureștean, într-un eveniment dispus în două zile, pe 23 și 28 septembrie . Operele din cadrul licitației sunt semnate de mari artiști ai artei românești, precum Harry Guttman, Nicolae Vermont, Gheorghe Petrașcu, Ștefan Câlția sau Constantin Piliuță. Așadar, Casa de Licitații A10 by Artmark oferă o platformă sigură pentru alegerea unei piese semnate de maeștri români sau de mari artiști moderni, fiind o ocazie unică de a avea acces la opere cu autenticitate garantată.Punerea în vânzare a stocului de opere reprezintă o bună ocazie investițională pentru colecționari - să conserve, în contextul actual, valoarea banilor lor în cadrul unei piețe sigure, dar și o posibilitate pentru cei care intenționează să dea start unei colecții de artă, datorită prețului de pornire accesibil.Cele 400 de opere – naturi statice, peisaje marine, urbane sau pastorale, portrete expresive, dar și nuduri delicate pot fi admirate la Palatul Cesianu-Racoviță. Accesul pentru vizitarea expoziției de pe str. C.A. Rosetti, nr. 5, este gratuit. Licitația patrimoniului unui anticariat Bucureștean, din 23 și 28 septembrie, ora 19:00, va avea loc în format hybrid – online, pe platforma Artmark Live și în sala de licitații a Casei A10 by Artmark.Licitațiile organizate, de-a lungul timpului, de Casa de Licitații A10 by Artmark , sub egida Hanul cu Tei 1833, au înregistrat vânzări record, de cele mai multe ori chiar 100% rată de adjudecare, confirmând noul gust al românilor pentru simbolurile artei și un viu interes pentru dezvoltarea propriei colecții de artă.