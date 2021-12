Premieră în piață de artă: o icoană semnată de Arsenie Boca, scoasă la licitație

Articol susţinut de A10 by Artmark

Cu doar 5 ani înainte dea semna icoana, care este scoasă la licitație în pragul sărbătorilor creștine de iarnă, Arsenie Boca a declanșat la Sâmbăta de Sus ceea ce s-a numit „mișcarea de reînviere duhovnicească de la Sâmbăta". Părintele Ieronim Grovu a fost conducătorul lucrărilor de restaurare de la Mănăstirea de la Sâmbăta și cel care a dus o corespondență cu Arsenie Boca, chemându-l de la Prislop înapoi la Sâmbăta: „Părinte Arsenie, hai la Sâmbăta, că eşti din eparhia mea, nu rămâne la Arad". Şi Părintele Arsenie l-a rugat pe Mitropolit să îl lase încontinuare la Prislop să consolideze relaţia între ortodocşi şi foştii greco-catolici. Şi cu acest prilej Părintele Arsenie i-a scris Părintelui Grovucă: „Oamenii sunt tot oameni". Adică cât s-a străduit el să realizeze ceva pentru ei (pentru cei de la Sâmbăta), însă oamenii au rămas tot oameni, nu i-a schimbat cu nimic.O impresionantă apariție în Licitația de Crăciun - Artă Sacră este și icoana de pelerinaj „Cetatea Ierusalimului" , veche de 155 de ani. Piesa rară, de mari dimensiuni, are un preț de pornire de 1.600 de euro, fiind o icoană foarte complexă din punct de vedere al funcțiunii, reprezentând un certificat pentru cei care mergeu să se închine la Sfântul Mormânt de la Ierusalim, dar în același timp, o hartă sau un obiect simbolic pentru comunitățile în care se întorceau. Astfel de icoane au fost întotdeauna pictate pe pânză, pentru a putea fi transportate cu ușurință din țara sfântă. Partea centrală a icoanei conține obiective de pelerinaj și uneori titularul consemna pe cele pe care le-a vizitat - Biserica Învierii, Dealul Golgotei sau Biserica Nașterii. Cele mai remarcabile scene care se regăsesc pe icoană sunt: Sfântul Mormânt din Ierusalim, Maica Domnului cu Pruncul, Facerea sau Judecata de Apoi. Inscripțiile scenelor sunt bilingve cu caractere chirilice - rusă și română, ceea ce ne demonstrează că pelerinul Ierusalimului era un român ce a mers la Sfântul Mormânt să se roage către sfârșitul domniei lui Cuza.Una dintre primele icoane pictate în atelierul de la Nicula, cel care a inițiat și consacrat icoana pe sticlă în Transilvania la sfârșitul secolului alXVIII-lea, se regăsește în Licitația de Crăciun - Artă Sacră. Icoana pe glajă „Sfântul Nicolae pe tron" este realizată în 1799 pe un fundal acoperit cu foiță de aur într-un stil caracterizat de fluiditate și dinamism - atuuri care au asigurat succesul icoanelor de la Nicula. Piesa rară are un preț de pornire de doar 600 de euro. Licitația de Crăciun - Artă Sacră reunește 188 de icoane pe sticlă sau lemn, ce reprezintă atât simboluri religioase, cât și obiecte de colecție, de însemnătate istorică și artistică, distincte nu doar prin tematică creștină, dar și prin grad de măestrie picturală. Colecția de icoane este expusă la Palatul Cesianu-Racoviță și poate fi vizitată de astăzi până în ziua licitației, 8 decembrie, în intervalul orar 10:00-20:00.