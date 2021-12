Se lichidează un celebru restaurant bucureștean: Un whisky rarisim din 1891, vinuri de colecție sau cel mai festiv coniac din lume

Articol susţinut de A10 by Artmark

Andrew Usher & Co., Old Vatted Glenlivet Whisky, 1891

Tot unic în România, în aceeași licitație de marți 14 decembrie, este scos la vânzare unul dintre cele mai festive coniacuri din lume, „La Vie en Or" („Viața în Aur") , exemplar al unei ediții limitate, produs din cele mai rare eaux-de-vie din regiunea Grande Champagne. Caracteristica emblematică a acestui coniac DEAU este sticla sa de aur. Aceasta funcționează ca decantor și este stratificată manual în foiță de aur pur de 24 de carate. Decantorul a fost realizat de unul dintre cei mai cunoscuți bijutieri parizieni, Arthus Bertrand, iar prețul de pornire al bijuteriei licorilor este de 4.000 de euro.O altă raritate extremă, în licitație, este un Old Whisky Vatted Glenlivet al producătorului Andrew usher & Co., cel care a creat unul dintre cele mai de success whisku-uri din lume, jucând un rol marcant în construirea distileriei în Marea Britanie. Sticla de colecție din 1891 are un preț de pornire 500 de euro. Cele 223 de loturi de vin, whisky sau șampanie scoase la licitație pe 14 decembrie au prețuri de pornire de cca. 30-50% din prețul pieței de vinuri românești și internaționale. Tradiționalele licitațiile de vinuri de colecție organizate în preajma sărbătorilor de Casa Artmark au scopul de a oferi o platformă alternativă celei cunoscute a magazinului de vinuri, de aprovizionare accesibilă și regulată cu vinuri fine ori rare, dar și băuturi tari, ori destinate stocării de către colecționari.Selecția specială de whisky-uri, vinuri și șampanii de coleție este păstrată în crama de la Palatul Cesianu-Racoviță și poate fi vizitată până săptămâna viitoare, marți, 14 decembrie, iar atunci licitată online pe platforma Artmark Live . Acum se pot formula oferte pentru loturile puse în vânzare, la sediu Artmark, pe str. C.A. Rosetti, nr. 5 sau pe siteul www.artmark.ro, iar la Licitația de Whisky-uri Rare și Vinuri de Colecție, live, poate participa online, orice persoană interesată care a deschis în prealabil un cont de licitare online prin platforma Artmark Live.