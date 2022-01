[P] Reduceri mari la începutul lui 2022! Cele mai mici prețuri pentru Windows și MS Office

GOLE62

GOLE50

GOLE62

Parcă ieri Godeal24.com își încheia vânzările cu reduceri de Crăciun. Dar, pe măsură ce se termină unele reduceri, încep altele. Chiar acum, pe Godeal24.com se desfășoară reducerile de Anul Nou, la o mulțime de programe Windows și MS Office (inclusiv Windows 11, Windows 10, MS Office 202, MS Office 2019 și multe altele). Tot ce trebuie să faci este să plătești cel mai mic preț de pe piață pentru a achiziționa cel mai recent sistem de operare Windows și MS Office. În plus, poți beneficia de reduceri de până la 50% la sistemul de operare Windows, dar și de reduceri uriașe la alte programe de operare.Atât Windows 11, cât și Windows 10 sunt extrem de populare și de căutate. Windows 10 reprezintă în continuare o alegere rentabilă, iar prețul extrem de redus satisface în continuare nevoia de utilizare zilnică. Cât despre noua versiune de Windows 11, există în continuare noi caracteristici de explorat.Cumpărând Office 2021 la promoțiile de Anul Nou, vei economisi 359,77€. Cu promoțiile existente, poți achiziționa MS Office 2021 pentru doar 30.22€ în loc de 389.99€. MS Office 2019 și MS Office 2016 sunt, de asemenea, disponibile la prețuri foarte mici.Intrând pe Godeal24.com, poți achiziționa pachete Windows și Office la prețuri cuprinse între 24.14€~44.55€, pentru ambele. În plus, vei primi sistemul de operare Bundle la alegerea unui pachet. Reduceri mai mari vei primi introducând codul de reducere "")Pe Godeal24 poți găsi și alte instrumente pentru computer care să te ajute să-ți îmbunătățești productivitatea. Godeal24.com este un furnizor profesionist care oferă chei de licență pentru Microsoft Office, Windows și software de jocuri, la prețuri foarte accesibile. Vei putea găsi o gamă mare de coduri de licență pentru Microsoft Office la prețuri incredibil de mici. Este foarte simplu să cumperi produsele dorite de pe GoDeal24. La scurt timp după achiziționare, vei primi un e-mail cu cheile de activare ale produselor comandate, fără a fi nevoie să aștepți zile întregi! În plus, în cazul în care ai întrebări, Serviciul Clienți service@godeal24.com îți va oferi suport rapid și extins, pentru orice problemă legată de instalarea și activarea programelor achiziționate.