Ziua Culturii Naționale la Palatul Cesianu-Racoviță / Primele expoziții și licitații de artă ale anului 2022

Opera din bronz, care are un preț de pornire de 4.000 de euro, revizitează frumuseţea clasică a lui Venus din Milo, şocând însă cu un hibrid zoomorf, amintind de personajele fantastice din mitologia greacă și de temele clasice ale lui Dali: timp, moarte, erotic și feminin. La Licitația unei Colecții de Grafică și Sculptură Europeană poate participa oricine are un cont activ pe artmark.ro. Astfel, poate lăsa o ofertă online, pe www.artmark.ro, ori participa live în ziua licitației, pe 25 ianuarie, prin platforma Artmark LIVE Totodată, ușile Palatului Cesianu-Racoviță, sediul Casei de Licitații A10 by Artmark, se deschid astăzi, 14 ianuarie, în ajunul Zilei Culturii, oferind acces gratuit iubitorilor de artă pentru vizitarea a trei impresionante expoziții. Pasionații de frumos vor descoperi în centrul Bucureștiului, în cadrul primelor expoziții ale anului 2022, o serie de piese de grafică și sculptură europeană semnate de Dali, Picasso sau Monet, alături de Andy Warhol, Basquiat sau Lichtenstein, dar și artiști avangardiști români de talie internațională precum Victor Brauner, Marcel Iancu sau Hedda Sterne; tablouri de artă clasică românească ce provin din două colecții de artă transilvănene, dar și opere de artă contemporană ale tinerilor artiști români. Cele 3 expoziții pun în valoare, atât arta europeană modernă, cât și arta românească și potențialul ei de creștere.Vizitatorii vor fi întâmpinați, în spațiul de la parterul Palatului Cesianu-Racoviță, de „Arta Azi" – o colecție de opere de artă contemporană realizate de artiștii care vor influența istoria generațiilor viitoare și care se inspiră din cele mai variate domenii - de la ecologie, politică, fake news sau tehnologie: Felix Aftene, Ana Bănică, Mircea Suciu sau Roman Tolici. Spațiul de la etajul unu al Palatului Cesianu-Racoviță găzduiește expoziția a două colecții de artă transilvănene, unde pot fi admirate peste 200 de tablouri cu o tematică diversă: peisaje, naturi statice, portrete sau nuduri, fiind completată de cea de grafică și sculptură europeană, care se află pe simezele aceleiași zone.Vizitarea expoziției va ocaziona descoperirea unor artiști în plină ascensiune, dar și a unei bogate selecții de opere artă, analiza varietății temelor artistice și primirea consultanței gratuite din partea unui reprezentant al Casei de Licitații A10 by Artmark în vederea stabilirii reperelor esențiale. Programul expozițiilor de pe str. C.A. Rosetti, nr. 5 este 10:00-20:00, fiind deschisă pentru oricine își propune să petreacă timpul liber în compania artei. Ultimele noutăți din lumea artei se pot afla prin abonarea gratuită la newsleterrul Artmark. Aici