[P] Cafetieră cu filtru sau cu capsule? În care merită să investești

Cafetierele cu capsule sunt noile preferate ale iubitorilor de cafea. Pe lângă faptul că sunt aspectuoase și completează decorul, sunt și practice și elimină pași în procesul de preparare a cafelei. Cu toate acestea, în ciuda acestor avantaje, marea majoritate a aparatelor acceptă doar capsule de la aceeași marcă. Așadar, valoarea sa ajunge să fie mai mare decât cafetierele și filtrele tradiționale, deoarece acestea au cheltuieli zilnice cu achiziționarea de noi capsule.Cu siguranță, cei care optează pentru acest model prețuiesc aromele unei cafele mai cremoase, cu o aromă mai intensă și care are și mai multe combinații. La urma urmei, cel ce deține un aparat de cafea capsule va putea gusta nu doar din tradiționala cafea espresso, ci și din cafea cu lapte, cappuccino, ciocolată caldă, printre alte băuturi care anterior puteau fi gustate la maximul lor aromă doar în cafenele specializate.Prin aparatele de cafea cu filtru se fac espressouri bune și multe dintre ele sunt programabile pentru a permite utilizatorului să se trezească cu o băutură fierbinte. Au nevoie de următoarele articole pentru a oferi cafeaua perfectă: cafetiera, un filtru de cafea (unele modele au filtre fixe), cafea (care poate fi proaspăt măcinată) și apă. Neavând același sistem de presiune ca cafetierele cu capsule, ajung să nu ofere o băutură mai cremoasă.Cu toate acestea, oferă cantități de cafea care pot fi depozitate într-un termos pentru a vă menține activ pe tot parcursul zilei. După cum am menționat mai sus, aparatele de cafea cu capsule trebuie să fie întotdeauna umplute cu capsule noi. Cafetierele cu filtru au nevoie de cafea macinată, care se vinde în cantități mari și la un preț mai mic, oferind astfel cantități mai mari iubitorilor de cafea.Totul depinde de ceea ce prețuiești: timp, cantitate sau aromă? Până la urmă, există oameni care iubesc cafeaua sub toate formele ei și, în acest caz, este mai economic să investești într-un model cu filtru. Totuși, dacă ești genul care are nevoie de experiențe noi de fiecare dată când bei o ceașcă de cafea, este interesant să iei în considerare posibilitatea de a cumpara o cafetiera cu capsule.Nespresso a fost primul brand din lume care a creat aparate de cafea cu capsule sau cafele espresso în capsule și are o gamă largă de aparate, dar și de capsule. Nespresso Expert este unul dintre cele mai bune aparate. Acesta este un model mai scump, dar vine cu câteva avantaje, primul fiind varianta de preparare a cafelei ristretto și americane, pe lângă tradiționalul espresso și lungo. Capacitatea sa de depozitare a capsulelor uzate este mult mai mare decât modelele anterioare Nespresso, ajungând la 12 capsule. Nespresso Expert poate fi programat prin Bluetooth cu ajutorul telefonului mobil. Este perfect pentru iubitorii de cafea.Oricine își dorește o alegere de top va iubi, fără îndoială, Electrolux Expressionist. Acest aparat de cafea este, fără îndoială, una dintre cele mai bune cafetiere electrice programabile. La urma urmei, reunește mai multe caracteristici pozitive. Pentru început, designul său este unic și atrage foarte mult atenția, ceea ce este deja o diferență. Are o bază antiaderentă, care permite cafelei să rămână caldă. În plus, are funcție de oprire automată, care ajută la economisirea energiei. Preprară o cantitate de 30 de căni, considerată o cerere medie. Un factor foarte interesant este că această cafetieră are un selector de intensitate a aromei. Adică doar activează-l astfel încât să ai o aromă de cafea mai intensă și mai captivantă.