​O licitație dedicată sculpturii reprezintă o apariție rară în piața românească de artă. Datorită rarității ei, Casa de Licitații A10 by Artmark dedică artei volumelor doar un eveniment pe an. În 2021, Licitația de Sculptură Contemporană a înregistrat o rată de adjudecare de 92%, cu un preț record pentru o sculptură semnată de clujeanul Darius Hulea – 16.000 de euro. Anul acesta, Licitația de Sculptură Contemporană va avea loc săptămâna viitoare, marți, 15 martie, reunind celebri artiști și opere de o aleasă virtuozitate realizate din bronz, metal, lemn, piatră, marmură sau ceară.

Muza - Felix Aftene Foto: Artmark

Cea mai valoroasă sculptură a licitației, având un preț de pornire de doar 7.000 de euro, este creația artistului George Apostu – „Fluturi”. Sculptura de mari dimensiuni este turnată în bronz, iar o variantă a acesteia se regăsește expusă în Parcul Kiseleff din capitală.

O impresionantă apariție este opera „ Forgotten Past ” realizată de Daniel Rădulescu, tânărul sculptor care a reprezentat țara noastră în Pavilionul României la „Expo 2020 Dubai”. Sculptura din licitație, realizată de Rădulescu special pentru evenimentul din 15 martie prin sudură în oțel, are un preț de pornire de 5.000 de euro.

Pentru prima dată în cadrul licitațiilor de sculptură contemporană, ne confruntăm cu o sculptură-manifest ecologic. Lucrarea „ Melting with the city ”, realizată de artistul Matei Ulmeanu, plecând de la un preț de pornire de 1.000 de euro, își propune să ridice un semn de întrebare asupra modului în care privim automobilul – simbol al evoluției sau delir colectiv. Sculptura are forma unei mașini și a fost prelucrată prin deformare plastică la rece. „O astfel de lucrare este destul de tranșantă și te face să-ți pui niște întrebări pe care nu ți le-ai pune în mod normal dacă ar fi fost frumoasă” – spune Matei Ulmeanu despre creația sa.

În cadrul evenimentului din 15 martie își fac apariția și două sculpturi realizate de artistul ieșean Felix Aftene – „Himeră” și „Muză”, care au o estimare de 3.000-5.000 de euro fiecare. Sculpturile sunt realizate din bronz pudrat cu pigment și au forma unor pisici cu aripi. O astfel de sculptură-obiect este amplasată pe balconul atelierului din Iași al artistului, semnalând că acolo este un spațiu de creație, unde ideile grațioase prind aripi.

Printre alți sculptori celebri care se regăsesc în licitație: Ion Iancuț, Ion Irimescu, Marcel Guguianu, Mircea Roman sau Aurel Vlad.

Licitația de Sculptură Contemporană va avea loc exclusiv online pe platforma Artmark Live, marți, 15 martie, ora 19:00. Cele 69 de sculpturi contemporane pot fi admirate, în regim gratuit, la Palatul Cesianu-Racoviță. Programul expoziției: luni-duminică, 10:00-20:00.

Melting with the City - Matei Ulmeanu

