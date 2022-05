Articol susţinut de A10 by Artmark Vineri, 20 Mai 2022, 12:55

O colecție de peste 200 de săbii și covoare, care au trecut proba timpului și reflectă pagini importante din istoria României sau a lumii, este scoasă la licitație în ultimul eveniment din luna mai al Casei Artmark – Licitația de Săbii și Covoare. Piesele istorice, de calitate muzeală, ilustrează peste 500 de ani de istorie de pe 4 continente – săbii care au trecut testul războaielor, din perioada tulbure a Japoniei feudale – epoca Statelor Combatante, până la cel de-al Doilea Război Mondial. Selecția cu adevărat cosmopolită reprezintă o sursă de inspirație pentru designeri de interior sau pentru pasionații de istorie, care sunt în căutarea unor piese inedite cu care să decoreze spațiile contemporane, dar și un canal sigur pentru colecționarii de piese cu valoare istorică.

Covor Qum (Ghom) din mătase, decorat cu motive florale, Iran, a doua jumătate a sec. XX Foto: Artmark

O apariție rară și în premieră pe piața românească de artă, dar și cea mai valoroasă piesă a licitației o reprezintă o katană, realizată de un fierar celebru, numit Kanenori, care semnează sabia de luptă. Piesa de colecție, într-o stare impecabilă, veche de 430 de ani, poartă un nume – Mumei – și este însoțită de certificatul de originalitate NBTHK, eliberat de Societatea pentru Conservarea Săbiilor din Japonia. Katana are prețul de pornire de 4.000 de euro. Această sabie a urmărit ascensiunea la putere a Shogunului Tokugawa Ieyasu şi instaurarea Shogunatului Tokugawa la începutul perioadei Edo.

Licitația din 26 mai reprezintă un arc peste timp și civilizații - din Țara Soarelui Răsare în Franța imperială. Pentru prețul de pornire de doar 350 de euro este scoasă la licitație o sabie ceremonială de ambasador din perioada împăratului Franței Napoleon al III-lea. Piesa de colecție este realizată din oțel, alamă aurită și sidef. Licitația reunește și o selecție de săbii românești, dintre cele mai rare – cea mai elegantă din perioada regalității românești – sabiade ofițer de aviație cu cifrul Regelui Carol al II-lea, făurită în 1930 – are un preț de pornire de 750 de euro.

Alături de săbii și arme istorice este scoasă la licitație cea mai mare colecție de covoare din istoria Casei Artmark, țesute în Persia, India, Turkmenistan, multe dintre ele din mătase, dar și covoare și scoarțe ce provin din ateliere românești de sec. XVIII și XIX. Covoarele din cadrul licitației din 26 mai spun, în firele țesute, povestea unor ținuturi, sate sau chiar a unor familii de meșteri, care deseori le semnează. Colecția de covoare persane, balcanice, oltenești ori basarabene, cu prețuri de pornire între 75 și 3.500 de euro, sunt realizate din mătase, lână naturală sau bumbac, în culori, tehnici și teme specifice fiecărui centru de proveniență.

Cele mai rare apariții, atât în licitațiile Artmark cât și în piața de profil din România, sunt cele 8 covoare din mătase Qum, țesute cu minuție, având între 1 milion și 1 milion și jumătate de noduri pe metru pătrat. Piesele, de mari dimensiuni, provenind din Iranul secolelor XIX sau XX, sunt decorate cu motive florale ori zoroastriene și pornesc în licitație de la prețuri între 1.500 și 3.500 de euro.

De-a lungul istoriei sale îndelungate, arta și meșteșugul covorului țesut au absorbit și integrat diferite tradiții culturale. Astfel, în cadrul licitației de joi, 26 mai, își fac apariția și covoare de nuntă sau care erau folosite drept ușă de cort din Turkmenistan – spre exemplu un Ersari, care are prețul de pornire de 350 de euro sau un Engsi, care are prețul de 100 de euro. Din registrul rarităților face parte și singurul exemplar de covor de nuntă, de mari dimensiuni, realizat în sudul Irakului. Datând de la începutul secolului XX, covoarele de nuntă, cunoscute în Irak sub numele de Izar-as-Samawa, nu erau destinate comercializării, astfel că au rămas, vreme îndelungată, mai puțin cunoscute lumii europene și în afara circuitului colecționistic. Astăzi, un astfel de model, provenind dintr-o colecție românească, ajunge în licitație pentru un preț de pornire de doar 300 de euro.

Ultima licitație a lunii mai va avea loc joi, 26 mai, ora 19:00, online pe platforma Artmark Live. Până atunci, piesele de colecție pot fi admirate, în regim gratuit, la PalatulCesianu-Racoviță, dar și online pe artmark.ro.

Expoziția de Săbii și Covoare

