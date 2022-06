Articol susținut de Huawei Consumer BG Vineri, 03 Iunie 2022, 15:06

HUAWEI a lansat noile smartwatch-uri din seria GT și încă de la primul contact, vei observa calitatea premium a materialelor folosite pentru realizarea device-urilor. Fie că vorbim de Titanium sau de Ceramic Editions, HUAWEI WATCH GT 3 Pro este o alegere perfectă pentru zilele când vrem să fim eleganți sau pentru perioadele în care practicăm sportul nostru preferat.

​HUAWEI WATCH GT 3 Pro Foto: Huawei Consumer BG

Marea problemă a ceasurilor smart era că un singur device nu se potrivea în toate scenariile din viața de zi cu zi. Trebuia să ai un smartwatch pentru ținutele office, un altul pentru ținutele smart-casual și un altul pentru activitățile sportive. Să nu mai vorbim de funcții, pentru că undeva trebuia să faci un rabat. Acum, odată cu HUAWEI WATCH GT 3 Pro ai un jolly joker la îndemână: elegant când trebuie, sportiv la nevoie și casual în rest.

Design - HUAWEI WATCH GT 3 Pro, ca o operă de artă

Titanium Edition este varianta construită din titan, oferind robustețe, dar în același timp lejeritate în purtare și eleganță. Calitatea materialelor ceasului este evidentă de la prima vedere. Carcasa puternică și ușoară din titan este proiectată pentru a rezista în timp. Aceasta a fost șlefuită pentru a avea un finisaj tridimensional.

Ceramic Edition te surprinde prin eleganță și linii fine, simplitatea ceramicii oferind un farmec unic. Capodopera lui Botticelli, Nașterea lui Venus, a fost inspirația pentru designul ramei aurii și argintii cu model de scoică și al celor 24 de onduleuri rafinate, care ridică ceasul la rangul unei opere de artă. Ceramica este un material dur, iar procesul de șlefuire nu este niciodată ușor. Fiecare ceas HUAWEI WATCH GT 3 Pro Ceramic Edition a trecut prin 13 procese de șlefuire și lustruire cu abrazivi diamantați timp de 10 zile.

La ambele variante, ecranul este realizat din sticlă de safir, un material dur, precum diamantul, și ceramică high-tech în partea din spate, fiind nevoie de peste 60 de procese pentru a trece de la pulberea de zirconiu ceramic la produsul finit.

În plus, HUAWEI WATCH GT 3 Pro dispune de o coroană rotativă 3D tactilă în stilul unui ceas tradițional. Aceasta îi permite utilizatorului să facă zoom in și zoom out, să treacă de la o interfață la alta sau să ajusteze setările, totul printr-o simplă rotire.

Specificații - autonomie și rezistență la scufundări în apă sărată

Pe partea de display, HUAWEI WATCH GT 3 Pro vine echipat cu un ecran de tip AMOLED de 1,32 inch, cu rezoluție HD 466x466, oferind o calitate impecabilă a imaginii. Totul protejat de sticla din safir.

Pe partea de autonomie, GT 3 Pro Titanium Edition oferă în mod obișnuit 14 zile de autonomie a bateriei (sau 8 zile în scenarii de utilizare intensă), în timp ce varianta Ceramic Edition oferă o autonomie de 7 zile (sau 4 zile cu utilizare intensă). Avem încărcare wireless și o viteză cu 30% mai mare în comparație cu WATCH GT 2 Pro. Așadar, nu vei avea griji pentru mobilitate, nefiind nevoit să fii mereu cu ceasul pe lângă o priză.

HUAWEI Watch GT 3 Pro este echipat cu peste 100 de moduri de antrenament, atât în interior, cât și în exterior, suportând chiar și scufundări libere sau golf. Modul revoluționar Free Diving Mode va permite pasionaților de scufundări să descopere lumea subacvatică, până la 30 de metri adâncime, așa cum s-a dovedit în numeroase teste efectuate în timpul creării ceasului. În plus, dispozitivul poate fi scufundat în apă sărată și poate fi expus la diferite temperaturi și șocuri, deoarece prezintă rezistență la toți acești factori.

Noi funcții de monitorizare a sănătății - mic aparat pentru EKG la încheietură

Datorită materialelor de înaltă calitate, în special a carcasei din ceramică prezente pe spate, toate activitățile vor fi monitorizate și stocate cu precizie.

HUAWEI WATCH GT 3 Pro vine cu funcția EKG, fiind certificată ca dispozitiv medical de Clasa II de către Administrația Națională a Produselor Medicale din China. Aplicația include un senzor EKG performant, ce oferă măsurarea EKG în timp real, informații despre ritmul sinusal, fibrilația atrială și multe altele.

În plus, GT 3 Pro dispune de detectarea rigidității arteriale, putând astfel să monitorizeze riscul de boli cardiovasculare. De asemenea, HUAWEI TruSeenTM 5.0+ acceptă monitorizarea SpO2, permițând măsurarea nivelului de oxigen în orice moment.

Prețuri

HUAWEI WATCH GT 3 Pro Ceramic Edition, varianta pentru femei, este disponibil pentru precomandă din data de 18 mai, la prețul recomandat de 2199 lei pentru modelul Silver, brățara de piele și la prețul de 2699 lei pentru modelul Shallow Gold, brățara din ceramică).

HUAWEI WATCH GT 3 Pro Titanium Edition, varianta pentru bărbați, va fi disponibil la prețul recomandat de 1899 lei pentru modelul Classic Edition, brățara de piele / Active Editon, brățara de silicon și la prețul recomandat de 2399 lei pentru modelul Elite Edition, brățara din titan.

Mai multe detalii găsiți în magazinul online Huawei.

