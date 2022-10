CONSUMATOR Luni, 24 Octombrie 2022, 13:33

Smile Media

​Se vorbește acum despre BeReal, aplicația care te provoacă să te arăți așa cum ești, în timp real. Se vorbește despre ascensiunea TikTok și despre cum toate celelalte rețele sociale au rămas în urmă și cum fac mari eforturi pentru a ajunge din urmă acest „copil minune” din social media. Se vorbește despre importanța YouTube, Instagram și Facebook pentru companii și rolul lor în informarea noastră. Despre toate acestea s-a vorbit anul acesta la Webstock 2022, cea mai mare conferință de social media din România, iar 8 dintre specialiștii invitați pe scena evenimentului împărtășesc tendințele în social media la final de an.

Care sunt cele mai puternice rețele sociale în 2022 Foto: Webstock

Brandurile consideră YouTube un canal care aduce awareness și reach la costuri eficiente

„De multe ori în digital marketing povestim despre tendințe cu mult înainte ca ele să sosească și să se așeze în rândul audienței. Ca urmare, avem deseori surpriza ca buzzword-urile momentului să nu își dovedească cu adevărat eficiența în termeni de rezultate. Din această perspectivă, YouTube este o rețea socială despre care vorbim de multă vreme, dar care abia acum își demonstrează cu adevărat eficiența în strategiile de digital marketing. În timpul pandemiei, YouTube a crescut în România atât ca număr de vizitatori, cât și ca durată medie petrecută pe platformă a acestora – cei peste 13 milioane de vizitatori lunari au petrecut în medie peste 90 de minute zilnic pe platformă. Ca urmare, brandurile au început să investească din ce în ce mai mult din bugetele de digital marketing în campanii dedicate acestui segment de utilizatori YouTube. Ca rol al YouTube în mixul de marketing, majoritatea brandurilor consideră YouTube un canal care le poate aduce awareness și reach la costuri eficiente, iar metodele de targetare a audienței sunt suficient de precise pentru o țintire cât mai granulară. Cu toate acestea, eforturile YouTube de automatizare a campaniilor pentru ca acestea să genereze conversii au dat roade, iar campaniile de conversie pe YouTube sunt și ele testate la scară din ce în ce mai largă.” - Raluca Radu, Managing Partner, MTH Digital

TikTok a câștigat pariul pe un format nou și este vedeta anilor recenți

„Există câteva modalități de a privi ce se întâmplă acum în social media. Dar dacă mergem pe un răspuns foarte simplu, e clar că elefantul din cameră este scurt, amuzant și e la tot pasul. Iar multora dintre cei care facem comunicare în digital, ne cam dă bătăi de cap. Pe elefantul ăsta îl cheamă TikTok și cred că e vedeta anilor recenți datorită unui cumul de factori care le-a asigurat poziția dominantă în ce înseamnă social media (și pe care cred că și-o vor mai păstra o perioadă bună de timp). Zicem de mult timp că video is King, dar de abia acum mi se pare că s-a îndeplinit profeția. TikTok a câștigat pariul pe un format nou, a dezvoltat instrumente potrivite pentru crearea de content și a devenit teren foarte fertil pentru creativitatea oamenilor indiferent de background, poziție socială sau voce. E loc pentru toată lumea pe TikTok, dar pentru branduri platforma vine și cu cele mai dificile brief-uri: cum să fii autentic versus ridicol, cum să construiești brand versus să-l slăbești, cum să fii eficient din punct de vedere resurse. Dacă aici răspunsul la întrebarea "de ce" este simplu și evident, în partea de execuție este adevărata complexitate pe care, dacă nu o faci cum trebuie, din punctul meu de vedere, mai mult dăunează.” - Sînziana Stoicescu, Digital Channels Senior Manager, BAT România

Newsletterul este o bună variantă de back-up pentru limitările social media

„Newsletterul. Aceasta este una dintre variantele câștigătoare pe care o recomand brandurilor pe termen mediu și lung. Cred cu tărie acest lucru din cauza a ceea ce se întâmplă și, mai ales, ce se va întâmpla (cât de curând, zic eu) cu platformele social media. Care vor avea foarte multe limitări (mai ales cele legale) și care vor cere de la branduri din ce în ce mai mulți bani ca să poată să le livreze beneficii. În plus, o să fie din ce în ce mai complicat cu targetarea corectă. Să ne aducem aminte de ce a însemnat pentru Facebook faptul că Apple le-a oferit consumatorilor posibilitatea să nu mai fie trackuiți. Cine știe cât și cu ce bugete ne mai putem baza pe social media? Să o facem atât cât putem să o facem. Dar să avem și variante de back-up. Iar pentru mine o astfel de variantă, daca nu cumva cea mai tare, este newsletterul. Spoiler: este și una dintre cele mai greu de realizat conținuturi de marketing.” - Cristian China Birta, Co-founder, Kooperativa 2.0

Conținutul pe care îl vezi și îl pui pe TikTok nu o să îl vezi în altă parte

„Nicio surpriză aici, primul gând a fost TikTok-ul. E o rețea care a crescut spectaculos în ultimii ani și apetitul acesta pentru conținut raw nu pare să se diminueze prea curând. Mai ales acum când urmează să integreze chintesența BeReal. Chiar dacă Meta a încercat să integreze cât mai mult din ce face TikTok-ul special/cool, par tot timpul să fie cu un pas în spate lor. Conținutul pe care îl vezi și îl pui pe TikTok nu o să îl vezi în altă parte. De asta brandurile tind să aibă probleme în a fi prezente cu adevărat pe această platformă. Această naturalețe de care vorbeam mai devreme tinde să fie greu de atins sau pur și simplu e prea scumpă pentru multe branduri. Surprinzător a fost însă al doilea gând: Facebook. Ce se întâmplă acum pe platformă e o Epocă de Aur (în versiunea originală) pentru branduri. Platforma a (re)devenit un loc unde cauți informații și unde dezbați știrile zilei. Nu e a creatorilor de conținut, dar este a celor care vor doar să interacționeze și să se informeze. Chiar și despre brandurile din care audiență core fac parte. Următoarea criză de comunicare pentru branduri o să vină de pe Facebook, nu de pe TikTok/Instagram.” - Bogdan Epure, Head of Social Media, Oxygen

Aplicația BeReal devine din ce în ce mai populară

„Nu pariem atât pe rețelele de socializare, cât mai degrabă pe ce reprezintă ele: o dată pentru utilizatorii care adoptă anumite tendințe, iar apoi pentru un viitor al publicității în care poate credem și pe care încercăm să-l conturăm alături de consumatorii noștri. Un exemplu demn de menționat aici este aplicația BeReal, care a devenit tot mai populară. Motivul pentru care Pepsi e primul brand din România care a intrat pe BeReal ține de valorile de brand pe de o parte, iar pe de altă parte – de faptul că ne dorim un viitor în care brandurile să creeze experiențe autentice pentru consumatori.” - Laurentiu Ion, Head Of Digital & Media, Pepsico Romania

Instagram este platforma momentului în România

„Din punctul meu de vedere, Instagram este platforma momentului în România. Mai ales când vorbim despre intenția de cumpărare a audiențelor online. Structura vizuală a platformei o face extrem de atractivă pentru brandurile de eCommerce, mai ales dacă vorbim despre industrii care pun accept pe produse, precum fashion, beauty, home deco și nu numai. Chiar dacă reach-ul organic este scăzut, utilizatorii petrec foarte mult timp în platformă. În activitățile pe care le desfășurăm împreună cu partnerii noștri, activități de live shopping, interacționăm foarte mult cu funcția de live video a Instagramului. Și vedem că audiențele sunt foarte active și dornice de acțiune - fie că este vorba despre utilizatori care vor să afle mai multe despre un brand sau produsele sale, fie că este vorba despre utilizatori care efectiv vor să cumpere produsule respective. Așadar, eu aș nominaliza Instagramul aici, mai ales dacă ne referim la eCommerce. Și în același timp aș fi foarte atent și la TikTok - ultimele mutări ale platformei au arătat clar că următorul său pas este către comerțul electronic.” - Mihai Manescu, Customer Success Manager, Streams.live

TikTok a schimbat radical modul în care consumăm conținut online

„2022 a fost anul în care TikTok a schimbat radical modul în care consumăm conținut online, atât la nivel de format, cât și la nivel calitatativ. Utilizatorii se uită mai puțin la materiale branded pixel-perfect și mai mult la video-uri care spun o poveste reală sau un punct de vedere, mai ales dacă acel conținut este adaptat la context. 2022 a fost anul în care am ieșit din pandemie, dar am intrat într-o situație economică incertă, marcată de război la granițele României. Și atunci, oamenii s-au uitat cu mai multă atenție la cum pot brandurile, actorii locali și influencerii să se implice în mod real în viața noastră a tuturor, fie că e vorba de o campanie care să ajute în mod real sau de sfaturi despre cum să facem alegeri financiare inteligente care să ne facă bine.” - Andreea Blejan, Head of Social Media Hub, BCR

La nivel global, brandurile postează deja un TikTok la două zile

„TikTok este platforma de social media a momentului, acolo unde video-urile scurte sunt la ele acasă și cuceresc întreaga comunitate de 1 miliard de utilizatori. TikTok și Reels sunt într-o competiție acerbă. În România, dintre cele două tipuri de rețele sociale, TikTok câștigă mai mult teren. Rata de engagement pentru video-urile TikTok este de 7,44%, pe când rata de engagement pentru Reels este de 1,92%. Când vine vorba de grupa de vârstă care folosește cele două tipuri de rețele sociale, TikTok conduce din nou detașat în toate grupele de vârstă, de la 18-24 ani, până la 55 ani. TikTok favorizează brandurile aflate la început pe platformă și poate fi un canal potrivit pentru creșterea brand awareness-ului cu costuri reduse. Frecvența cu care oamenii postează pe TikTok este mult mai mare în comparație cu Reels. La nivel global, brandurile postează deja un TikTok la două zile. Video-urile scurte de pe TikTok îi fac pe oameni să reacționeze mai mult, audiența interacționand cu 44% mai multe comments pe această platformă comparativ cu tipul de conținut Reels. TikTok are în momentul de față 5,6M utilizatori, cu 15% mai mulți versus Instagram (4,8M). ” - Adina Jipa, Founder & CMO, Socialinsider