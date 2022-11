CONSUMATOR Luni, 21 Noiembrie 2022, 11:19

Smile Media

An de an, apar noi tendințe și abordări în lumea comunicării, iar nevoile și așteptările consumatorilor se schimbă odată cu acestea. Anul 2023 va fi mai mult ca niciodată despre inovație, curajul în campaniile de marketing și experiențe care aduc valoare pentru consumatori și nu numai.

Tendințele în marcom sunt anunțate la Brand Power Summit 2022! Foto: Brand Power Summit 2022

Lansat în 2021, Brand Power Summit răspunde unor nevoi concrete ale comunității marcom locale - nevoia de a fi în pas cu tendințele momentului și mai ales cu exigențele consumatorilor. De aceea, Brand Power Summit se poziționează că o conferință despre inovație, sustenabilitate și leadership în marketing și comunicare.

Pe 22 noiembrie, la JW Marriott Hotel București, specialiștii din companii și agenții se întâlnesc pentru un schimb de idei activ și pentru o doză de informații actuale, ce vor ajuta la conturarea strategiilor pentru 2023.

Printre subiectele acestei ediții se numără:

• Creating Meaningful Connections – Cum pot brandurile să creeze conexiuni semnificative cu publicul țintă

• Reimagine Marketing Strategies – Cum abordăm noile tendințe și le integrăm cu succes în strategia de comunicare

• Mindset of Tomorrow’s Consumers – Cum putem satisface mai bine așteptările consumatorilor?

• Building a Sustainable Brand – Care sunt strategiile ce stau la baza culturii unui brand sustenabil?

• Maintaining Brand Relevance – Cum putem menține un brand relevant în era marketingului în continuă schimbare?

Printre invitații acestei ediții se numără: Cristina Hanganu (Communication & CSR Director, Lidl România), Anca Ungureanu (Marketing & Communication Director, UniCredit Bank), Laurențiu Ion (Head of Digital & Media, Pepsico România), Andreea Pătrașcu (Head of Digital, Orange România), Adrian Păsărică (Head of Marketing, Orkla Foods), Valentina Vesler (Head of PR & Communication, Valvis Holding), Ștefan Ilin (Business Unit Manager, L’Oréal Paris & Garnier), Răzvan Acsente (Chief Marketing Officer, Tazz), Adina Vlad (Managing Partner, Unlock Market Research), Andrei Elvadeanu (Head of Market Strategy, iSense Solutions), Alexandra Caciur (Head of Data & Business Intelligence, Digitas România), Raluca Kișescu (Creative Business Strategist).

Evenimentul este organizat anul acesta în format hibrid, cu participanți în sala de conferință de la Hotel JW Marriott, dar și online. Locurile în sală în acest moment sunt epuizate, dar specialiștii în marcom sunt invitați să se conecteze online la transmisiunea live, participarea fiind GRATUITĂ.

Mai multe detalii despre participare, program și vorbitori sunt disponibile pe www.brandpower.ro.

Brand Power Summit este un eveniment prezentat de Lidl România, creat cu sprijinul Mastercard, UniCredit Bank și YOXO.