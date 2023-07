Articol susţinut de A10 by Artmark Luni, 10 Iulie 2023, 11:40

Cea mai mare colecție privată de monede antice și medievale, marea majoritate în legătură cu spațiul românesc de circulație, inclusiv câteva rarități extreme, este scoasă la licitație peste 4 zile la București. Cele 212 piese antice – celtice, dacice, grecești, romane imperiale și republicane, dar și medievale și moderne românești, prezintă o însemnătate istorică și culturală deosebită și oferă o perspectivă istorică asupra evoluției civilizației românești în spațiul carpato-danubiano-pontic.

Expoziția de Numismatică și Medalistică, la Palatul Cesianu-Racoviță Foto: Artmark

Evenimentul „Micile Pasiuni Mari. Licitație de numismatică și medalistică” de vineri, 14 iulie, ora 12:00, conține o valoroasă sursă de informații despre cultura și economia unor importante civilizații locale și regionale și evidențiază modul în care imperiile antice și-au impus autoritatea asupra spațiului românesc ori i-au influențat evoluția, precum și schimburile comerciale și contactele culturale din epocile respective.

Impresionantele monede antice prezintă un interes științific remarcabil, majoritatea lor prezentându-se într-o stare bună de conservare. Un exemplu este raritatea Lepton, de tip Demetra, bătută la Histria în sec. III-II î.e.n, care are prețul de pornire de 1.000 de euro. Piesa rară din bronz a fost cumpărată de colecționar de la o casă de licitații din Ohio, SUA, și este însoțită de documentația de proveniență. O altă monedă rară antică este Tetradrahma Alexandru cel Mare, de tip Callatis (Mangalia), care are prețul de pornire de 1.250 de euro. Piesa din argint ce datează din sec. III î.e.n. a fost achiziționată de colecționar de la o casă de licitații din California, SUA, și este însoțită de actele de achiziție. O altă apariție rară este moneda Drahmă, de tip Herakles, bătută tot la Callatis (Mangalia), din argint, care are prețul de pornire de 1.000 de euro. Exemplarul de colecție din anul 200 î.e.n. a fost cumpărat de colecționar de la o casă de licitații din Londra, Marea Britanie.

În cadrul licitației din 14 iulie se poate descoperi și o selecție specială de monede medievale bătute de marii domnitori ai Moldovei și Țării Românești. Foarte rare și de mare valoare numismatică este moneda Dublu Gros din argint, bătută de Ștefan al II-lea al Moldovei (1433-1445) sau moneda de Jumătate de Gros, bătută de Bogdan al III-lea (1504-1517), care au prețul de pornire de 500 de euro fiecare.

Licitația conține piese inedite ori rare și în secțiunea sa de istorie modernă a României, astfel, în cadrul licitației din 14 iulie își face apariția moneda de 20 de lei din 1870. Piesa din aur, de colecție, gradată XF 40, are prețul de pornire 3.750 de euro. O altă piesă importantă este perechea de medalii din aur „Ardealul nostru” din 1944. Cele două exemplare au împreună prețul de pornire de 1.000 de euro și ilustrează portrete ale unor personalități istorice. Tot în cadrul licitației de vineri își face apariția și o mică selecție de bancnote rare – inclusiv prima bancnotă românească din 1877. Bancnota-bilet ipotecar de 10 lei are prețul de pornire de 600 de euro.

Colecția de monede antice, bancnote și medalii, expertizate de către importanți specialiști în numismatică, poate fi admirată la Palatul Cesianu-Racoviță până vineri, 14 iulie, ora 11:00. „Micile Pasiuni Mari. Licitație de numismatică și medalistică” se va desfășura exclusiv online, pe platforma Artmark Live 2.0, în noul format de licitație Timed Online Auction.

