Ratele românilor care au credite cu dobândă variabilă devin o sursă tot mai mare de stres financiar. După niște ani de crize după crize, concretizate în politici monetare cu dobânzi mari, oamenii se văd nevoiți să achite și dublu față de cât scoteau din buzunar anul trecut, pentru același credit.

În România, dobânda cheie a avut 11 creșteri în ultimii doi ani – opt dintre ele în 2022.

Creșteri după creșteri au fost și la nivel european, unde costul creditului în euro e la un maxim istoric. Asta după ce Banca Centrală Europeană a majorat constant EURIBOR-ul, adică indicele în funcție de care se stabilesc dobânzile variabile în euro.

Dacă în iulie 2022, acest indice era negativ, într-un an și jumătate, a înregistrat o creștere de 4,5 puncte procentuale (dobânda de referință e 4%). O rată de 220 de euro, în 2022, de exemplu, a ajuns să fie 360 de euro, în 2023. E un plus de 60% de la un an la altul.

