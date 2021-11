Vreau să transform economiile în investiții. Mie ce tip de investiție mi se potrivește?

Articol susținut de AAF

Dacă vorbim de obiective pe termen scurt, cum ar fi plasarea temporară a unor sume, de exemplu, pentru renovarea locuinței, achiziția unui produs IT mai costisitor(telefon, laptop, etc) sau vacanța de anul următor, cel mai potrivit ar fi un produs investițional cu risc scăzut, cum ar fi un fond de investiții axat pe instrumente cu venit fix care, de regulă, are variații mai scăzute.Daca vorbim de obiective pe termen mediu - mai mulți ani în care vrei să strângi bani ca să achiziționezi de exemplu o casă, o mașină, adică un bun care necesită o perioadă mai lungă de economisire - te poți gândi să plasezi banii într-un fond cu un profil de risc ușor mai mare, dar totuși moderat. În această categorie, se plasează, de obicei, fondurile diversificate, care investesc atât în instrumente cu venit fix cât și în acțiuni.În majoritatea cazurilor, cu cât un fond de investiții plasează o parte mai mare din totalul banilor în acțiuni, cu atât are un profil de risc mai ridicat și ar trebui utilizat pentru obiective care au termene mai lungi de timp. Acțiunile reprezintă partea mai volatilă din portofoliul investițional astfel că înregistrează destul de des scăderi temporare, însă aduc cele mai mari câștiguri pentru investitori pe termen lung.Dacă intenția de investiții are un obiectiv pe termen lung cum ar fi obținerea unui venit suplimentar la ieșirea din activitate(pensionare) sau pe lângă salariul lunar ori alte venituri obținute activ din muncă sau dacă scopul este strângerea unei sume de bani pentru studiile copilului, atunci vă puteți gândi și la un fond cu un profil de risc și randament mai ridicat, cum ar fi un fond de acțiuni.Când vorbim de riscuri trebuie să avem în vedere că sunt, le putem ține sub control sau elimina chiar complet, dar și. Fondurile de investiții au avantajul că țin sub control acea parte a riscurilor care poate fi gestionată, prin diversificarea instrumentelor în care investesc, prin menținerea unei lichidități ridicate și au limite investiționale foarte stricte. De asemenea, când alegem produsul investițional, trebuie să ținem cont și de, adica ce fel de variații negative putem suporta pe termen scurt la produsul investițional ales.De obicei, cu cât o persoana este mai tânără, cu atât are un apetit și o toleranță la risc mai mare. Cu cât înaintăm în vârstă, cu atât suntem mai reticenți la produse investiționale riscante.De asemenea, cu cât o persoană are o experiență mai mare în investiții și studiază acest domeniu, își îmbunătățește cunoștințele de educație financiară, cu atât este mai predispusă să accepte un risc mai ridicat și, de asemenea, să obțină randamente mai ridicate pe termene lungi de timp.Așadar, o parte a toleranței la risc poate fi „antrenată” în timp, folosind experiența dobândită în investiții dar și cunoștintele teoretice pe care le obținem prin studiul investițiilor.Pe website-urile firmelor care activează în industria fondurilor de investiții există chestionare de stabilire a profilului de risc, care ne ajută să ne facem o idee despre propria toleranță la risc însă este recomandată și o discuție cu un specialist în investiții, în același scop.Articol susținut de AAFArticol semnat de Adrian Cojocar, CFA, Deputy CEO, Patria Asset Management