Sorin Gal, director general ANRM: In 2025, Romania va putea produce anual 18-20 miliarde metri cubi de gaze daca vor fi finalizate toate proiectele din Marea Neagra/ Rezervele din Marea Neagra se ridica la 200 mld metri cubi

Productia de gaze a Romaniei ar putea ajunge in 2025 la 18-20 de miliade metri cubi, "daca va ajunge Marea Neagra la potential complet de exploatare", a declarat Sorin Calin Gal, director general, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM), in cadrul evenimentului ZF Power Summit 2018. In acest moment, Romania produce circa 10-11 miliarde de metri cubi in fiecare an. Acesta sustine ca productia anuala din Marea Neagra va putea ajunge la circa 9 miliarde de metri cubi, din care 6 miliarde de metri cubi vor fi extrase de catre ExxonMobil si OMV Petrom in perimetrul Neptun. Sorin Gal a mai afirmat ca in Marea Neagra s-ar afla circa 200 mld metri cubi de gaze."Probabil ca undeva in 2020-2021 ei vor incepe sa produca gaze din Marea Neagra, iar potentialul lor este de 6 miliarde de metri cubi pe an", a spus reprezentantul ANRM. Acesta a precizat ca in luna noiembrie, ExxonMobil ar urma sa exprime intentia de a trece la faza de dezvoltare a proiectului.OMV Petrom produce deja 1 miliarde de metri cubi in Marea Neagra.Un alt investitor in Marea Neagra este Black Sea Oil & Gas, care este deja in faza de finalizare a proiectului si probabil vor intra in faza de dezvoltare a proiectului, a mai spus Gal. Potrivit acestuia, Black Sea Oil & Gas ar putea produce in 2020 aproximativ 1 miliard de metri cubi perimetrele Midia si Pelican.Mai exista posibilitatea sa fie extrase gaze si din perimetrul Trident, care este explorat de Lukoil Overseas Atash Bv impreuna cu Romgaz, insa pana in acest moment investitia nu a fost declarata comerciala. Potrivit reprezentantului ANRM, in perimetrul Neptun, productia ar putea incepe la o diferenta de un an-doi fata de perimetrul Neptun.Gal a mai spus ca potrivit estimarilor, Romania ar putea castiga circa 2,8 miliarde de euro din redeventele aplicate productiei din Marea Neagra, in urmatorii 20 de ani.Acesta a mai spus ca Parlamentul ar urma sa aprobe o lege speciala pentru operatiunile de implementare off-shore. "A trecut de Senat si acum este la Camera Deputatilor. In martie, probabil se vor termina discutiile in comisie si legea va intra in plen. Legea a fost facuta impreuna cu cei de la ACROPO si va rezolva toate problemele legate de traversarea plajelor, de avize, de descarcare ecologica", a mai spus Sorin Gal.