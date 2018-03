OMV Petrom a participat la licitatia pentru transportul gazelor prin BRUA, insa a pierdut in fata a trei companii din Ungaria/ Pentru gazele din Marea Neagra sunt cautate alternative de vanzare in tari precum Moldova, Ucraina, Bulgaria si Turcia

Reamintim ca licitatiile au fost organizate in perioada decembrie 2017-ianuarie 2018 de companiile de transport al gazelor din Romania si Ungaria (Transgaz si FGSZ) atat pe sensul de export, cat si pe cel de import. Potrivit unor informatii oferite de Transgaz, la solicitarea HotNews.ro, a avut loc o prima runda de licitatie, incheiata cu succes, pentru rezervarea unei capacitati de transport al gazelor de aproximativ 3,73 miliarde mc gaze/an, prin conducta BRUA, pentru perioada 2022-2037. Inca 10% din capacitate ar urma sa fie oferite ulterior.

Premierul ungar Viktor Orban a declarat recent ca Ungaria va semna in curand un acord care ii va permite sa importe anual 4 miliarde de metri cubi de gaze naturale din Romania, pentru urmatorii 15 ani.

Viktor Orban a facut declaratia la cateva zile dupa ce ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a spus ca firmele maghiare vor contracta intreaga capacitate de transport, de 4,4 miliarde de metri cub, pe traseul conductei BRUA care ar urma sa transporte gazele din Marea Neagra.

Orban a mai spus ca trei companii din Ungaria au castigat o licitatie in acest sens in Romania. Acesta nu a precizat despre ce companii e vorba.

Aceste licitatii au fost facute in conditiile in care Ungaria a decis vara trecuta ca BRUA (conducta Bulgaria- Romania-Ungaria-Austria) sa se opreasca pe teritoriul sau. Practic, a decis sa nu extinda conducta pana in Austria, asa cum era proiectul initial, ci sa se opreasca in Ungaria, gazele urmand sa fie redirectionate pe alte rute, catre Slovacia, Ucraina, Serbia si Croatia.



Mariana Gheorghe: A face productie este important, dar daca ea nu este monetizata, nu poate sa duca la o decizie de investitie favorabila



Ce sunt conductele de tranzit



"Intr-adevar a fost o licitatie pentru dreptul de a transporta pe relatia Arad-Szeged, la care au fost mai multe firme participante. Intr-adevar, capacitatea totala a fost de 4 miliarde metri cubi pe relatia externa, dar au fost si pe intrari in Romania. Au fost mai multe firme. Da, confirmam, am participat si noi si nu am castigat. Sistemul de alocare a fost facut public printr-un caiet de sarcini, pe care apoi a fost luata decizia de alocare a acestui drept. Nu este insa public si cine a primit. Am citit si noi stirile ca sunt trei firme din Ungaria", a declarat miercuri Mariana Gheorghe, CEO al OMV Petrom, in cadrul unei conferinte de presa."Transgaz si operatorul din Ungaria au oferit spre rezervare capacitatea pentru una dintre rute, iar cateva companii si-au securizat aceasta directie de transport", a spus la randul sau Lacramioara Diaconu, sefa diviziei responsabile de activitatea de gaze din cadrul companiei.In aceste conditii, OMV Petrom analizeaza si alte rute de transport al gazelor din Marea Neagra, sperand insa ca in viitor sa revina Austria in proiectul BRUA. "Cu siguranta sunt si altele. Exista posibilitatea de a transporta gazul catre nord sau catre sud, folosind conductele de tranzit care exista in acest moment, doar ca trebuie conectate printr-o conducta care nu exista si e in planurile Transgaz, la Marea Neagra. Noi ne uitam la absolut toate si suntem in discutii cu mai multi participanti la piata din Romania si strainatate pentru toate aceste piete care ar avea nevoie de aceste rute de transport. Ucraina este una din directiile si destinatiile acestei conducte, dar nu este singura...Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria, Turcia., insa autoritatile au exprimat clar angajamentul ca vor continua efortul de a aduce inapoi Austria ca o piata tinta pentru aceasta conducta. Exista aceasta posibilitate, insa exista niste lucrari care mai trebuie facute intre Ungaria si Austria. Nu este exclus ca in viitor sa se transforme inapoi in BRUA", a spus Lacramioara Diaconu.Intrebata daca OMV Petrom se va "intepa" la conductele de tranzit Isaccea (la granita cu Ucraina) - Negru Voda (la granita cu Bulgaria), Lacramioara Diaconu a raspuns ca "toate variantele sunt pe masa(...) , inclusiv interconectarile la tranzit".Reprezentantii OMV Petrom au precizat ca pana in prezent, compania nu a semnat niciun contract pentru gazele din Marea Neagra, "nu s-a vandut nicio molecula de gaz".In perioada urmatoare, OMV Petrom trebuie sa ia decizia finala de investitie pentru gazele din Marea Neagra. Important de mentionat ca OMV Petrom si ExxonMobil vor fi companii concurente pe piata gazelor, chiar daca investesc impreuna in Marea Neagra. "Aceste vanzari sunt independente, noi suntem concurenti cu ExxonMobil in piata de vanzari de gaz ca si cu alti potentiali vanzatori de gaz. Nu se poarta discutii in consortiu de niciun fel", a precizat Mariana Gheorghe.Legat de decizia finala de investitie, OMV Petrom analizeaza scenarii de vanzare in tarile vecine, insa in afara de nevoia de gaze din aceste zone, este foarte importanta capacitatea de transport, a spus Mariana Gheorghe. "A face productie este important, dar daca ea nu este monetizata, nu poate sa duca la o decizie de investitie favorabila", a subliniat CEO al OMV Petrom."Intr-adevar pentru atingerea acelui moment de decizie finala de investitie, pe langa elementele tehnice operationale, de fiscalitate, de piata de gaz, avem nevoie si de intelegeri si de a prezenta echipa responsabila din companie sa prezinte posibilitatea de monetizare a posibilei productii din Marea Neagra. Acest proces a inceput pentru evaluarea potentialului de vanzare a cantitatilor care nu ar putea sa fie vandute in Romania. In Romania, 10% din consum este doar importat. Presupunand ca ramanem la acelasi nivel de consum, cantitatile din Marea Neagra vor trebui sa fie mai mari decat acest import. Deci, in absenta unei cresteri a cererii in Romania, va trebui sa ne cautam optiuni de vanzare si pe alte piete. Obiectivul nostru este zona de vecinatate a Romaniei, pentru ca este acolo unde poti sa realizezi randamentul cel mai bun pentru orice fel de vanzare, nu numai pentru gaze. In afara de nevoia de gaz in zonele din vecinatate este foarte importanta capacitatea de transport, deci logistica catre aceste zone. In aceasta perioada, noi purtam discutii si analizam scenarii de vanzare pe astfel de piete din vecinatate, dar ele trebuie sa fie calibrate cu disponibilitatea de interconectivitati intre Romania si astfel de piete potentiale. Si acesta este procesul pe care il desfasuram. Nu avem niciun contract incheiat la aceasta ora de vanzari ale posibilei productii de gaz din Neptun", a spus Mariana Gheorghe.Acesta a precizat ca pentru OMV Petrom se uita la piata romaneasca pentru vanzarea gazelor."Pentru decizia finala de investitie pentru Neptun Deep va trebui sa luam in considerare care este potentialul pret cu care monetizam productia din Marea Neagra. In primul rand ne uitam la piata romaneasca. Speram ca aceasta cerere de produse de gaz pe piata romaneasca sa creasca. Am auzit de programe pe care autoritatile le au pentru cresterea cererii de gaz la consumatorii casnici, prin faptul ca gazeificarea Romaniei inca nu este la nivelul altor tari. Deci, este posibil sa creasca aceasta cerinta de consumatori casnici, dar sunt posibile si altele pe partea de industrie. Noi suntem bine pozitionati in conditii de concurenta sa capturam cat mai mult din cererea existenta sau potentiala din Romania. Totusi, pe baza cifrelor pe care le asteptam ca aceasta investitie sa fie profitabila, vedem ca vor fi cantitati mai mari decat ce este posibil pentru piata romaneasca si atunci facem mai multe scenarii in care trebuie sa optimizam pe de-o parte cererea, volumul si pretul la care putem sa vindem pe baza informatiilor generale sau prin discutii individuale cu potentialii cumparatori si disponibilitatea infrastructurii. Aceste scenarii vor fi analizate astfel incat sa fie un rezultat optim pentru proiect si pentru companie. Ne dorim si sa vindem si sa vindem cu un randament optim astfel incat investitia sa aiba sens din punct de vedere financiar", a precizat Mariana Gheorghe.Tranzitul este asigurat din Isaccea (la granita cu Ucraina) pana in Negru Voda (la granita cu Bulgaria) prin trei conducte: una cu o capacitate de 8 miliarde de metri cubi pe an, iar celelalte doua cu capacitati de 10 miliarde metri cubi pe an. Desi ajunge la 28 de miliarde de metri cubi pe an de gaze, capacitatea de tranzit a fost folosita pana de curand in exclusivitate doar de Gazprom, in baza unor conventii semnate in 1986 si 1996 cu Federatia Rusa. Aceste acorduri au expirat in 2015 si 2016, Transgaz, proprietarul conductelor, fiind obligat sa organizeze licitatii pentru rezervarea de capacitati. Prin aceste conducte, gazele ajung in Bulgaria, Macedonia, Turcia si Grecia. Conventiile vizau doar doua dintre conducte, una dintre ele fiind pentru Bulgaria (Tranzit I), iar celalata pentru Romania (Tranzit II). Pentru a treia (Tranzit III), contractul de tranzit este incheiat pana in 2023.Deja o decizie de a utiliza Tranzit I a fost luata de un alt investitor in Marea Neagra, Black Sea Oil & Gas. Acesta este deja in faza de finalizare a proiectului si probabil vor intra in faza de dezvoltare a proiectului. Black Sea Oil & Gas ar putea produce in 2020 aproximativ 1 miliard de metri cubi perimetrele Midia si Pelican.