Klaus Iohannis: Președintele Trump se așteaptă ca legislația românească privind energia să se amelioreze pentru a crește atractivitatea României pentru investitori

Corespondență de la Washington

Întrebat de jurnaliștii români dacă Donald Trump s-a arătat îngrijorat de legea offshore și Ordonanța de urgență 114/2018, Iohannis a răspuns:„Există această preocupare și ea a fost adusă în discuție, însă într-o notă optimistă. Președintele Trump și ceilalți prezenți au exprimat așteptarea ca această legislație să fie ameliorată pentru a crește atractivitatea României pentru investitorii americani și sunt convins că aceste lucruri se pot realiza”.De asemenea, chestionat de jurnaliști despre o posibilă retragere a companiei americane Exxon din proiectul românesc de exploatare a gazelor de la Marea Neagră, Iohannis a evitat să dea un răspuns exact „Nu vreau să fac speculații, dar aceatsă chestiune a fost adusă în discuție și eu cred că vom primi clarificări în perioada imediat următoare”.Iohannis a fost întrebat de corespondentul HotNews prezent la Washington dacă sugestiile lui Donald Trump s-au referit concret la posibilitatea ca firmelor care vor extrage gaze de la Marea Neagră lis e va permite să exporte o cantitate mai mare, printr-o viitoare modificare a legii offshore.„Aceste chestiuni le va clarifica cu siguranță Guvernul României în discuții ulterioare cu companiile interesate. Noi, între președinți, nu analizăm articol de lege, ci numai principiul și suntem amândoi de părare că Româna are potențial foarte bun și că atractivitatea României trebuie să fie crescută printr-o legislație cinstită, dar favorabilă penru investitori, o legislație care redevine predictibilă, pentru că și-a pierdut un pic această predictibilitate”, a răspuns Iohannis.În discuțiile Iohannis-Trump de la Washington au fost atinse și chestiuni legate de o cooperare în domeniul energiei nucleare.„Este esențială dezvoltarea acestui parteneriat în toate domeniile sale, aducând la nivelul de excelență al cooperării politico-militare și de securitate și cooperarea economică în domeniul energiei, inclusiv cea nucleară, unde este necesară o colaborare bilaterală intensificată, dar și în alte domenii.(...) Președintele Trump este foarte interesat să fie dezvoltate noi surse de energie, precum cele din Marea Neagră, lucru extrem de important pentru noi, dar și tehnologia nucleară civilă este în atenția noastră comună și sperăm să se găsească soluții bune, importante pentru România, care, cu siguranță, este capabilă să devină furnizor de energie.Nu am intrat în detalii tehice, dar și eu și președintele Trump suntem de părare că tehnologia civilă nucleară, adică centratele nucleare au un potențial interesant în regiune și noi avem expertiza cu Cernavodă, unde Unitățile 1 și 2 funcționează și avem aici o posibilitate de dezvoltare”, a mai declarat președintele Iohannis.Șeful statului a subliniat încă o dată că România este împotriva proiectului Nord Stream 2, o extindere viitoare a proiectului Nord Stream, prin care Federația Rusă să trimită gaze naturale până în Germania, România fiind îngrijorată de creșterea dependenței energetice a Europei față de Moscova.„România a avut un ton critic din capul locului la adresa Nord Stream și am rămas pe poziție”, a spus Iohannis, marți, la Washinton, în briefingul cu presa română.