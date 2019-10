Tranzacție interesantă pe piața gazelor din România: Doi furnizori misterioși, cu cifre de afaceri mari după doar un an de activitate, fuzionează

Ce spune Consiliul Concurenței despre cele două firme



HotNews.ro a scris despre Valahia Gaz aici. Cele două firme s-au înființat în 2017 și au sediul în aceeași clădire, pe Șoseaua București-Ploiești. Surse HotNews.ro spun că ar exista o legătură între cei doi furnizori. În 2018, practic în primul lor an de activitate, Valahia Gaz SRL a înregistrat o cifră de afaceri de 341,8 milioane lei și o pierdere de 44,2 milioane lei, iar AIK Energy o cifră de afaceri de 179,4 milioane lei și un profit de 10,2 milioane lei. Nu e clar cine se află în spatele acestor furnizori, însă surse HotNews.ro spun că firele duc către Rusia.AIK Energy este o filală a unei AIK Energy LTD Londra. Administrator este un anume Cristian Ion Stan.AIK Energy are 4 angajați, iar Valahia Gaz doar 2.Valahia Gaz SRL a fost înființată în septembrie 2017 de către o persoană despre care nu se cunosc multe lucruri, Constantin Muceanu. În decembrie 2017, a intrat în firmă și Archil Msuknishvili, cetățean georgian din Tbilisi, care a devenit în scurt timp asociat unic. În aprilie 2018, Msuknishvili a majorat capitalul social de la 45.000 lei la 145.000 lei, iar în octombrie a intrat în firmă un alt cetățean din Tbilisi, Mikheil Kardenakhishvili. În noiembrie 2018 a apărut și Damian Spiridon. Primul cetățean georgian Archil Msuknishvili a cedat părțile sociale celor doi nou intrați, iar în ianuarie 2019 a intrat încă un georgian, Dimitri Msuknishvili. Până la urmă, au rămas Damian Spiridon și Dimitri Msuknishvili.Potrivit Profit.ro, care citează Rise Project, Damian Spiridon era în 2015 coordonator al PNȚCD Dâmbovița, iar în 2008, Spiridon a fost deconspirat de CNSAS ca fost colaborator al Securității. În același an 2008, a vrut să candideze la Primăria Capitalei ca reprezentant al Partidului Verde. Un document al CNSAS arată că în 2009 instituția a câștigat un proces împotriva acestuia.De asemenea, potrivit EVZ, citat de Profit.ro, înainte de a ajunge să fie controlată de Spiridon, Total Corporate Investment Group a fost deținută de vehiculul juridic elvețian Total Asset Management, o firmă cu acționariat ascuns "racordată la afacerile mai multor milionari din spațiul ex-sovietic și cu legături cu foști ofițeri de informații ai URSS". Unul dintre aceștia ar fi fost Boris Golovin, născut în Republica Moldova și având și cetățenie română, care, prin intermediul firmelor Global Internațional 2000 și Global Energy Investment, a fost implicat printre altele într-un proiect eșuat de construire a unei termocentrale la Galați, dar și în privatizarea centralei termoelectrice de la Giurgiu. Golovin a mai fost implicat și într-un proiect de înființare a unei linii de producție de autobuze model rusesc la UCM Reșița.AIK Energy LTD desfăşoară activităţi precum: extracția gazelor naturale, comercializarea angro cu electricitate, comercializarea angro cu gaze naturale, vânzarea en-gros de țiței și produse petroliere. În România, activitatea AIK se desfășoară printr-un sediu secundar - AIK Energy LTD - sucursala Bucureşti, care are ca obiect principal de activitate comercializarea combustibililor gazoși prin conducte.Valahia Gaz SRL are ca principal obiect de activitate comercializarea combustibililor gazoși prin conducte.În conformitate cu prevederile Legii concurenţei (nr. 21/1996), această operaţiune este o concentrare economică ce trebuie supusă controlului Consiliului Concurenţei.Autoritatea de Concurenţă va evalua această concentrare economică în scopul stabilirii compatibilităţii sale cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege.