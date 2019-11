Bogdan Chirițoiu, șeful Consiliului Concurenței, a fost numit la conducerea Agenției Europene de Reglementare în Energie

Pe funcții de conducere, vicepreședinte, respectiv președinte, a fost numit în 2010 și 2014 un alt român: fostul ministru al energiei, Răzvan Nicolescu. Bogdan Chirițoiu nu este obligat să renunțe la funcția de președinte al Consiliului Concurenței.





Pe această funcție au fost mai mulți concurenți din state membre ale UE, însă Chirițoiu a obținut cele mai multe voturi. În anii trecuți au mai încercat să ajungă pe astfel de funcții și Iulian Iancu, deputat PSD, dar și Dan Gheorghiu, consilier al fostului premier Victor Ponta, însă au fost respinși.



Nu in ultimul rand, doresc sa ii multumesc lui Razvan Nicolescu fostului presedinte roman al ACER, pentru implicare in sustinerea candidatului propus de Romania", a scris Virgil Popescu.





"Votul dat in aceasta seara este o recunoastere a competentei profesionale a candidatului propus si a traditiei sectorului energetic romanesc care va fi reprezentat in urmatorii patru ani in Consiliul de Administratie al ACER.Il felicit pe domnul Bogdan Chiritoiu pentru aceasta victorie adusa Romaniei, victorie obtinuta la capatul unei competitii de un nivel ridicat.Felicit, de asemenea, pentru rezultat si Reprezentanta Permanenta a Romaniei la UE care a contribuit la succes.