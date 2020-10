Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa

"Rezervele sale (n.red. României) de gaze naturale din platforma Mării Negre sunt foarte însemnate! România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa de îndată ce va începe realmente extracția anul viitor și va crește ulterior la capacitate maximă, iar la Cernavodă se va putea lucra la capacitate maximă! Ce realizare uluitoare!", a spus Zuckerman.Acesta a amintit că pe 9 octombrie, Ministrul Economiei Virgil Popescu a inițiat un Acord Interguvernamental care prevede că Statele Unite și România vor coopera în vederea retehnologizării unui reactor și a construirii a două alte reactoare la Cernavodă. Proiectul este evaluat la aproximativ 8 miliarde de dolari. În plus față de contribuțiile din partea S.U.A, Canadei și Franței, o sumă semnificativă din conținutul acestui proiect va fi din partea României, a precizat Zuckerman.Tot pe 9 octombrie, Banca de Import-Export a SUA (ExIm) a semnat un memorandum de înțelegere care prevede că va oferi României până la 7 miliarde de dolari finanțare pentru proiectul de la Cernavodă. Va oferi asistență financiară și U.S. International Development Finance Corporation (Banca de dezvoltare a SUA)."Proiectul de la Cernavodă reprezintă o paradigmă a viitoarelor colaborări româno-americane pentru construirea marilor proiecte de infrastructură", a mai afirmat ambasadorul.Potrivit datelor Comisiei Europene, Olanda este principalul producător de gaze naturale din UE, cu 7,2 miliarde de metri cubi, în scădere de la 10,6 miliarde de metri cubi în trimestrul întâi din 2019. Pe locul doi, România a avut o producţie de 2,5 miliarde de metri cubi, în scădere cu 5%, de la 2,6 miliarde de metri cubi.În Marea Neagră s-ar afla zăcăminte de gaze estimate la circa 200 miliarde metri cubi. Americanii de la Black Sea Oil & Gas se pregătesc deja pentru extracție, urmând ca primele cantități de gaze din perimetrul Midia să ajungă în sistemul național de transport undeva pe la mijocul anului viitor. Pentru gazele aflate la mare adâncime, din perimetrul Neptun, deciziile de investiție au întârziat foarte mult din cauza legislației nefavorabile companiilor care dețin licențele. OMV Petrom, care deține licență pentru perimetrul Neptun, alături de americanii de la Exxon, au amânat de la an la an decizia de investiții. Companiile solicită modificarea Legii Offshore, însă până acum a lipsit voința politică. Actualul Guvern spune că vrea modificare prin Parlament, însă după alegeri, când va fi schimbată actuala configurație politică.