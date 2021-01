PATRES: Ghidul de finanțare al Proiectului Electric Up dezavantajează sectorul HORECA și IMM-urile cu un consum de energie mic spre mediu

În ceea ce privește programul Casa Verde Fotovoltaice, Administrația Fondului pentru Mediu a comunicat către PATRES că la data de 10.12.2020 au fost solicitate la decontare 370 de sisteme de panouri fotovoltaice și au fost finanțate 7 sisteme. A fost efectuat viramentul pentru acestea în data de 23.11.2020, iar pentru celelalte sisteme au fost solicitate clarificări.Reprezentanții AFM mai spun că în ceea ce privește motivele întârzierii programului, durata de aprobare a decontării de la depunerea dosarului până la efectuarea viramentului variază în funcție de corectitudinea documentelor ce însoțesc cererea de decontare, precum și de volumul de lucru al salariaților, ținând cont de faptul că instituția asigură finanțare mai multor programe de protecție a mediului”.„Doar 7 sisteme de panouri fotovoltaice finanțate de AFM la doi ani de la demararea programului. Mai mult de jumătate dintre dosarele depuse au fost respinse, cu prezentarea unor motive care, în cele mai multe cazuri, nu sunt rezonabile și imputabile cetățenilor. Întârzierile inadmisibil de mari sunt puse de AFM pe seama corectitudinii documentelor și volumului de lucru al salariaților instituției. Așa cum am mai sesizat, este o bătaie de joc la adresa cetățenilor și instalatorilor. Se descurajează sistematic ideea de prosumator în România și nu înțelegem de ce autoritățile permit aceasta”, a declarat Viorel Lefter, președinte PATRES.AFM are un nou Președinte, în persoana lui Andrei Cazacu. PATRES speră că acesta va reuși să deblocheze programul, care să devină unul funcțional. Până se organizează activitatea în instituție și se aprobă un nou Ghid de finanțare, revizuit, românii care au aplicat pentru finanțare și au fost respinși, câștigă procese în Instanță împotriva AFM. Un prim proces câștigat este la Suceava, decizie a Curții de Apel Suceava, mai arată PATRES.Pe de altă parte, Organizația PATRES salută propunerea de prelungire a perioadei de implementare a proiectelor cu 4 luni în contextul pandemiei, a vremii nefavorabile aferente sezonului rece, dar și a posibilelor întârzieri în procedurile specifice obținerii Avizelor tehnice de racordare și altor documente necesare, datorate numărului mare de cereri pentru eliberarea lor. “Sunt încă multe aspecte de clarificat, am transmis observațiile noastre, așteptăm forma finală a noului Ghid de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională”, precizează Viorel Lefter.În ce privește proiectul ElectricUp, PATRES își exprimă speranța că, urmare a observațiilor și recomandărilor transmise în cadrul procesului de consultare publică, Ghidul de finanțare să fie modificat astfel încât să se adreseze entităților economice pentru care a fost creat și programul să poate fi implementat cu succes până în anul 2027. “Nu putem să nu remarcăm că se fac aceleași greșeli întâlnite în programul gestionat de AFM. Am trimis un document cu peste 25 de pagini de observații și recomandări la proiectul ghidului de finanțare „ElectricUp” pentru întreprinderi mici și mijlocii și domeniul HORECA, cu scopul de a clarifica anumite aspecte practice, dar și tehnice, care nu au fost luate în considerare”, spune președintele PATRES.Vă prezentăm o situație care dezavantajează în mod special sectorul HORECA, tocmai sectorul cel mai afectat de criza COVID-19, dar și IMM-urile cu consum mic spre mediu. Ghidul de finanțare prevede obținerea punctajului maxim, respectiv 45 de puncte în cazul în care consumul beneficiarului pentru 12 luni este de 6 ori mai mare față de producția anuală a centralei fotovoltaice. Păstrarea acestui parametru în forma propusă va duce la subdimensionarea masivă a instalațiilor, și la instalarea lor doar în unități mari consumatoare de energie. În plus, nu este corectă o raportare la consumul total, respectiv consumul de noapte în cazul unor centrale fotovoltaice care prin definiție produc doar ziua. Mai mult decât atât, ghidul bonifică cu 5 puncte instalarea de baterii, care în cazul unui raport de 6 la 1 consum versus producție devin total inutile. Beneficiarii programului ElectricUp vor prefera să achiziționeze unitățile de stocare pentru a obține punctaj mai mare, dar ele nu vor ajunge să fie folosite, ceea ce va reprezenta o risipă a resursei publice.Organizaţia Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România - PATRES face un apel public la miniștrii Mediului și Energiei, care să se asigure de buna funcționare a celor două programe naționale.