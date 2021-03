Greenpeace: Complexul Energetic Oltenia trebuie să renunțe la producția pe cărbune după anul 2025

Cheltuielile totale generate de emisiile companiei pot depăși 3,68 miliarde de euro în următorii 10 ani, fără să fie luate în calcul posibilele penalități. CEO nu are aceste fonduri și nu le va mai putea accesa sub formă de ajutoare de stat.Potrivit Greenpeace, Guvernul trebuie să se concentreze pe sprijinirea oamenilor din Gorj și pe soluții."Câte semnale mai trebuie să primească ministrul Energiei, domnul Virgil Popescu (n.red. ministrul energiei), și din partea cui, pentru a înțelege că e nevoie de un plan clar pentru eliminarea cărbunelui și înlocuirea acestuia cu noi capacități de energie regenerabilă, că este nevoie de un plan care să ofere protecție socială și alternative economice oamenilor care își vor pierde locurile de muncă? Nu ne vom putea baza pe bani europeni pentru zonele miniere atât timp cât folosim cărbune, iar ajutoare de stat nu mai pot fi acordate la nesfârșit din buzunarele românilor. Gorjul merită o șansă pentru a se dezvolta post-cărbune, se luptă pentru ea, însă bâlbâielile și amânările ministrului Popescu pot duce la un nou colaps economic și social similar cu cel din Valea Jiului. Așteptăm ca Ministerul Energiei împreună cu CEO să propună un plan de restructurare care să reducă consistent emisiile, să asigure viabilitatea economică a companiei, să investească masiv în energie regenerabilă și care să creeze locuri de muncă pentru comunitățile din Gorj. Să vină cu un plan care să susțină tranziția energetică din Gorj nu să o împiedice”, a declarat Vlad Cătună, campaigner la Greenpeace România.Pe 5 februarie, Comisia Europeană a anunțat deschiderea unei investigații aprofundate a ajutorului de stat pentru restructurarea Complexului Energetic Oltenia (CEO).Lansarea unei analize amănunțite a unui ajutor de stat semnalează faptul că există dubii serioase din partea Comisiei asupra compatibilității dintre ajutorul de stat și piața internă, spune Greenpeace. Pentru ca ajutorul de stat să fie aprobat, autoritățile române trebuie să aducă modificări substanțiale planului depus inițial (ipoteza cea mai plauzibilă) sau, alternativ, și puțin probabil, să aducă contraargumente solide pentru a răspunde obiecțiilor Comisiei Europene. În caz contrar, Comisia va interzice implementarea planului de restructurare propus de CEO, calificându-l drept ajutor de stat incompatibil. Consecințele pentru CEO pot fi dezastruoase, din păcate cu repercusiuni pentru întregul județ Gorj. Aproximativ 36.000 de oameni și familiile lor au un loc de muncă legat, direct sau indirect, de activitatea companiei.Potrivit Greenpeace, declarațiile liniștitoare făcute de oficialii români nu sunt tocmai exacte: marea majoritate a cazurilor de ajutor de stat sunt, de fapt, închise fără obiecții în două luni. Totuși, pentru cazurile ce prezintă o complexitate mare, investigația aprofundată este procedura abordată. Comisia Europeană va publica, cel mai probabil în următoarele săptămâni, decizia și motivația de începere a investigației, urmând apoi perioada de 30 de zile în care toate părțile interesate pot depune comentarii.Până la decizia finală a Comisiei Europene, guvernul român nu va avea dreptul să acorde ajutorul de care CEO are nevoie. Dacă o va face, CEO va fi obligată printr-o decizie legală să restituie ajutorul. Comisia Europeană nu are un termen formal pentru finalizarea unei investigații aprofundate, iar durata ei depinde de o multitudine de factori, precum complexitatea cazului, calitatea informațiilor primite și nivelul de cooperare cu statul membru implicat.Prin urmare, cu toate presiunile venite din partea României, e destul de probabil ca investigația Comisiei Europene să nu fie finalizată în luna aprilie, critică pentru CEO, care trebuie să își achiziționeze certificatele de emisii și riscă penalități uriașe.„După cum am semnalat, planul pregătit de CEO și susținut de Ministerul Energiei nu este bun. Componenta de decarbonare este ridicolă - emisiile cresc - și nu se respectă regulile de finanțare europene. Dacă planul nu este radical schimbat, CEO este condamnată. Ministerul Energiei are o singură șansă pentru a îndrepta răul făcut, altfel CEO o va lua pe urmele Complexului Energetic Hunedoara. Acest lucru trebuie evitat”, a mai spus Vlad Cătună.Până la sfârșitul lunii aprilie, CEO trebuie să achiziționeze certificatele de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare anului 2020. Dacă nu va obține acordul Comisiei Europene pentru plata ajutorului de stat, se va aplica o penalitate de 100 euro/tonă de CO2 pentru nerespectarea obligației de achiziție a certificatelor.Conform informațiilor puse la dispoziție de CEO în planul de decarbonare, pentru anul 2020 emisiile companiei totalizează peste 7 Mt CO2. La cotația actuală a certificatelor, suma pe care compania trebuie să o plătească va depăși 266 de milioane de euro.În cazul în care CEO nu va reuși să cumpere certificatele de emisii până la finalul lunii aprilie, suma totală de plată, incluzând penalitățile, va fi de 966 milioane de euro doar pentru emisiile din 2020. Sumele neplătite se vor reporta în anul următor.