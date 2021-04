Romgaz se gândește la o emisiune de obligațiuni pentru a finanța preluarea participației Exxon din Marea Neagră

Acesta a adăugat că a purtat discuţii şi cu OMV Petrom şi că nu există nicio problemă în ceea ce priveşte colaborarea dintre cele două companii.





Însă Guvernul nu se mulțumește doar cu preluarea în sine a participației, ci și câtă influență va avea Romgaz în proiectul Neptun Deep în relația cu viitorul său partener OMV Petrom. Reamintim că Exxon deține o participație de 50% din acest proiect și aceasta urmează să fie preluată de Romgaz. Cealaltă jumătate este deținută de OMV Petrom, iar Romgaz trebuie să ajungă la o înțelegere cu aceasta pentru a controla operațiunile.





"La 31 martie am înaintat o ofertă de preluarea a participaţiei ExxonMobil în cadrul perimetrului Neptun Deep. Procedura este organizată printr-o bancă intermediară şi aşteptăm cât mai curând răspunsul. Dacă oferta noastră este considerată atractivă, vom proceda la negocierea contractului pentru preluarea acestei participaţii", a declarat Jude potrivit Agerpres.Potrivit acestuia, Romgaz este pregătită să asigure prin intermediul unui consorţiu de bănci finanţarea necesară pentru realizarea acestui proiect. Plata participaţiei va fi asigurată atât din surse proprii, cât şi din duse atrase.Întrebat dacă poate confirma suma apărută în presă, de 900 de milioane de euro, ca fiind oferta Romgaz către Exxon, Jude a răspuns: "Nu pot confirma o astfel de sumă, nu înţeleg de unde a apărut o astfel de sumă. Este dreptul ziariştilor, dar cu certitudine nu este cea pe care noi am avansat-o".La rândul său, Răzvan Popescu, directorul financiar al companiei, a arătat că acest proiect a stârnit un mare interes în rândul băncilor, iar în această perioadă există un nivel ridicat de lichiditate în piaţa financiară, de care ar putea beneficia compania pentru acest proiect."Interesul băncilor a fost neaşteptat de mare. Partea de finanţare va fi condiţionată de acceptarea ofertei, dar şi de cum, în ce jurisdicţie, în ce monedă, sunt mai multe detalii din share purchase agreement pentru care va trebui să ne adaptăm, luăm în calcul un mix de finanţare, surse proprii, credit sindicalizat şi emisiuni de bonduri în special pentru a finanţa capexul viitor", a spus el, potrivit Agerpres.Directorul financiar a precizat că în acest moment compania analizează toate posibilităţile care există pe piaţă."Acest proiect va duce la un nou Romgaz. În acest moment, din cauză că pieţele financiare sunt atât de oportune şi există lichiditate în piaţă, pentru noi acest lucru ar crea un gap extraordinar în cei cinci ani", a spus Popescu.Reprezentanţii Romgaz au mai spus că oferta lor nu a fost influenţată de potenţiale modificări legislative, referindu-se la discuţiile privind modificarea Legii offshore, aşteptată de ceilalţi investitori din Marea Neagră.Întrebat când ar urma să fie luată decizia de investiţie pentru extracţia de gaze din acel proiect, Jude a răspuns: "În condiţiile în care oferta Romgaz va fi acceptată, suntem pregătiţi pentru toate deciziile pentru ca acest proiect să fie unul de succes. Este un obiectiv strategic care va aduce mari beneficii atât ţării, cât şi companiilor care îl vor implementa".Jude a subliniat că nu are informaţii dacă există sau nu competitori în procesul de preluare a participaţiei Exxon la proiectul Neptun Deep.HotNews.ro a scris recent că Legea Offshore depinde de succesul preluării de către Romgaz a participației pe care Exxon o deține în proiectul Neptun Deep din Marea Neagră.Romgaz se află în negocieri de mai multe luni pentru preluarea participației pe care Exxon o deține în proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. Legea offshore ar urma să intre în dezbatere publică imediat după ce este finalizată tranzacția cu Exxon.Guvernul se temea că elaborarea legii mai devreme ar fi putut da peste cap tranzacția. De exemplu, în condițiile unor prevederi favorabile deținătorilor de licențe, Exxon ar putea ridica pretenții mai mari sau poate chiar să renunțe la vânzarea participației.