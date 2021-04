Virgil Popescu: Hidrogenul este un combustibil în vogă / Avem planurile pilot de construcție a unei centrale la Halânga, în zona mea și a lui Cristi Bușoi

NOTA Comisia Europeană a adoptat, miercuri, un pachet de măsuri privind îmbunătățirea fluxului de investiții către activități durabile în întreaga Uniune Europeană, așa-numita taxonomie UE. Toxonimia UE este un sistem de clasificare pentru investiții durabile folosit la nivelul UE. Comisia Europeană urmărește ca UE să devină lider la nivel mondial în domeniul stabilirii standardelor în materie de finanțare durabilă.

Trecerea de la cărbune la regenerabil prin gaz este o necesitate pentru noi și aici vorbim despre capacități de producție a energiei electrice: transformarea din cărbune pe gaz. Vorbim despre Complexul Energetic Oltenia, unde suntem într-un plan de restructurare și vorbim despre investiții de peste 1,2 miliarde de euro, însemnând gaz și regenerabil: 700 MW regenerabil, putere instalată. Vorbim despre Complexul Energetic Hunedoara, unde vă pot spune dumneavoastră, aici, în cadrul Aspen, că am ajuns la o înțelegere cu sindicatele de acolo și avem un plan stabilit, un Memorandum finalizat pe care îl aprob în Guvern săptămâna viitoare, cu pachet de protecție socială, cu închidere treptată a tuturor celor 4 mine până în 2032. Un plan de protecție socială ancorat și discutat foarte bine cu sindicatele și ancorat inclusiv în Planul de Tranziție Justă al județului Hunedoara, pentru că avem Fondul de Tranziție Justă care trebuie folosit pentru cele 6 regiuni, în principal pentru cele 3 județe care produc energie pe bază de cărbune: Gorj, Hunedoara și Dolj. Banii de acolo trebuie folosiți pentru această tranziție și pentru recalificarea forței umane.







România va avea primul reactor nou construit în 2030

România este printre puținele țări din UE care nu are o strategie pentru hidrogen

Sunt optimist, Romgaz va deveni proprietarul a jumătate din Neptun Deep

În paralel cu toate acestea, vorbim și de dezvoltarea rețelei de transport și distribuție a gazelor naturale și a energiei electrice. Dacă vorbim de energie electrică trebuie să închidem inelul Transelectrica și cred că trebuie crescută capacitatea de interconectare pentru că în momentul în care vom pune mai multe capacități de producție a energiei electrice în funcțiune în Vestul țării, va trebui să și evacuăm această energie electrică și va trebui să și avem cui să o vindem și atunci este clar că va trebui crescută capacitatea de interconectare. Și, de asemenea, trebuie întărită rețeaua Transelectrica și a distribuției, pentru a putea prelua capacitatea suplimentară de regenerabile pe care dorim să o implementăm în România.













Există potențial eolian și în Nord, în Moldova, există potențial și în Sud-Vest, în Caraș