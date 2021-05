Exclusiv Racordarea la gaze și energie NU va mai fi gratuită pentru toată lumea / Facilitatea a creat mai multe probleme decât avantaje, la scurt timp după aplicare

Însă, până să ajungem să resimțim aceste costuri în facturi, cei care finanțează, într-o primă fază lucrările, sunt companiile de distribuție. Acestea se plâng că nu fac față cererilor și că nu au suficienți bani pentru a le finanța și așa s-a ajuns la blocaje.







Nu este exclus ca aceste blocaje să fi fost provocate intenționat pentru a pune presiune mai mare pe autorități, în vederea modificării legislației. De aceea, solicită insistent Ministerului Energiei și Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei să elimine total aceste "gratuități", chiar și pentru consumatorii casnici. Distribuitorii fac presiuni să fie lasate aceste facilități doar pentru consumatorii vulnerabili, însă acest lucru ar duce la alte complicații. Încă este dificil de dibuit cine este consumator vulnerabil și cine nu.

Legislația primară a fost întărită și de legislația secundară a ANRE. Autoritatea a emis mai multe ordine care reglementează racordarea gratuită a consumatorilor la rețelele de gaze și energie electrică.





De ce s-a ajuns la acest blocaj? Imediat după ce a intrat în vigoare noua legislație care prevede gratuitatea racordării pentru orice consumator, indiferent că este casnic sau industrial, distribuitorii de energie electrică și gaze s-au trezit asaltați de cereri pe care nu le pot onora, mai ales că lucrările ar urma să fie suportate, într-o primă fază, de aceștia.Potrivit noii legislații, aplicată de la începutul acestui an, finanțarea lucrărilor de racordare este asigurată de către distribuitori, ulterior fiind recunoscute costurile în facturile plătite de toți consumatorii. Altfel spus, pentru racordarea unui client la rețeaua de gaze, în vârf de munte, vom plăti toți. La fel plătim și pentru o firmă care dorește să-și racordeze clădirile la energie electrică sau gaze naturale. În plus, o astfel de măsură creează și discriminare față de cel care a plătit, până anul trecut, pentru propria racordare. Pe lângă faptul că a suportat singur costurile cu racordarea proprie, acesta ar urma să plătească și pentru racordarea celorlalți.Însă ar putea propune o soluție de mijloc. Să elimine gratuitatea pentru firme și să o păstreze pentru consumatorii casnici, însă doar într-o limită de consum. Potrivit ministrului energiei, racordarea gratuită s-ar putea face pentru o limită de consum de 20 MW, iar pentru ce este în plus să stabilească ANRE o taxă.Ar mai putea fi eliminat și termenul limită de 5 ani pentru recuperarea costurilor de racordare. Potrivit Legii 290/2020, promulgată de Parlament în decembrie anul trecut, operatorul de distribuție are obligația racordării în termen de maximum 90 de zile de la data obţinerii autorizaţiei de construire. Proiectul privind racordarea poate fi realizat și de către clienții casnici/beneficiari. Recuperarea costurilor de racordare, inclusiv proiectare, se realizează cu amortizare accelerată într-o perioadă de 5 ani, prin tarifele de distribuţie în conformitate cu reglementările ANRE.Ideea gratuității a aparținut lui Iulian Iancu, fostul șef al Comsiei pentru Industrii din Camera Deputaților, cel care a avut, din această funcție, timp de 14 ani o influență foarte puternică în sectorul energetic. Ulterior, ideea a fost susținută masiv la nivel politic. De exemplu, Legea 290/2020 a primit 199 pentru din partea deputaților și doar un vot împotrivă, în noiembrie 2020, în condițiile în care urmau alegerile parlamentare.