Facturile mari la energie și gaze: ANRE a demarat acțiuni de control. Cine sunt cei verificați și ce recomandări se fac cetățenilor afectați

Care sunt furnizorii verificați

Recomandările ANRE pentru clienți

Clienții finali care au neclarități privind facturarea energiei electrice și a gazelor naturale, trebuie să se adreseze furnizorului care a emis factura în discuție pentru clarificări, acesta având obligația transmiterii unei explicaţii clare şi uşor de înţeles a modului în care este calculată valoarea facturii, în special în cazul în care aceasta nu este bazată pe consumul real.





Instituția verifică:• respectarea obligației privind emiterea de facturi care să cuprindă informații corecte, transparente, clare și complete referitoare la plafonarea prețului final al energiei electrice și al gazelor naturale precum și consumul facturat aferent perioadei de acordare a compensației;• respectarea obligației de transmitere, în termenul legal, a răspunsului la reclamațiile consumatorilor referitoare la facturi și plata compensațiilor aferente în cazul depășirii termenului;• respectarea obligației de emitere a facturii cu decontul final de lichidare în cazul schimbării furnizorului şi transmiterea acesteia clientului final în termenul legal;Electrica FurnizareEON Energie RomaniaHidroelectricaEnel EnergieEnel Energie MunteniaCEZ VânzareTINMAR EnergyEngie RomâniaEON Energie RomâniaEnel EnergieEnel Energie MunteniaPremier EnergyEnergia Gas & PowerGaz Vest“În măsura în care apreciază că prin răspunsul formulat nu au fost aduse clarificările necesare, clientul final are posibilitatea să se adreseze ANRE sau altor instituții care au atribuții în acest sens, chiar și instanței de judecată”, menționează sursa citată.ANRE recomandă clienților finali de energie electrică/gaze naturale următoarele:• să încheie o convenție de consum cu furnizorul de energie electrică/gaze naturale;• să solicite citirea lunară a contorului;• să verifice dacă facturarea s-a efectuat potrivit indexului transmis• să verifice în contract perioada în care trebuie transmis furnizorului indexul și să beneficieze de mecanismul autocitirii pentru a evita facturarea unui consum estimat şi ulterior regularizarea acestuia;• să verifice dacă facturarea s-a efectuat potrivit indexului transmis;• să nu ignore notificările transmise de furnizorul de energie privind modificarea condițiilor contractuale, în special modificarea prețurilor/tarifelor. Dacă aceste modificări nu respectă condițiile prevăzute în contract (preț fix pe o anumită perioada de timp), clientul final are dreptul să sesizeze ANRE sau alte instituții care au atribuții în acest sens, chiar și instanța de judecată.ANRE precizează că, în cazul clientului casnic, dacă în urma regularizării suma plătită de acesta în plus este mai mare de 100 lei, atunci furnizorul este obligat să restituie suma plătită de către client în termen de 5 zile de la data emiterii facturii de regularizare. Sumele sub această valoare vor fi compensate în contul facturilor următoare.• Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) rămâne la dispoziția clienților finali cu informații privind liberalizarea piețelor de energie, procesul de schimbare a furnizorului de energie electrică şi gaze naturale, precum și facturarea energiei electrice și a gazelor naturale, acordate prin intermediul liniilor telefonice de tip ”„Call-center”, ce pot fi apelate la numărul 0374554265 (telefon cu tarif normal în rețeaua Orange, apelabil din toate rețelele) și la numărul 0219782 (telefon cu tarif normal în rețeaua Telekom, apelabil din toate rețelele).