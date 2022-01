Ce au făcut alte țări europene pentru a-și proteja populația și firmele în fața scumpirilor la energie electrică și gaze

Țările europene nu au reacționat la fel în fața valului de scumpiri la electricitate și gaze, adică la energie în general. Unele au fost mai darnice cu populația, iar altele mai puțin. De exemplu, 11 au mers pe reducerea TVA la energie: Belgia, Cipru, Cehia, Estonia, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Polonia, Portugalia și Spania, conform Bruegel. (În anumite state vorbim despre propuneri ce ar urma să intre în vigoare).









Belgia

Cipru

Pe data de 4 noiembrie, a fost aprobată o reducere a TVA de la 19% la 5% la facturile de energie electrică pentru grupurile vulnerabile pentru 6 luni. Ministrul Finanțelor a mai afirmat și că va mări plata alocațiilor pentru costul vieții, care va costa statul aproximativ 70 milioane euro, însemnând majorări salariale, indemnizații și pensii, conform publicației Cyprus Mail.





Cehia

Pe 29 decembrie 2021, noul guvern de coaliție a probat Legea privind ajutorul pentru gospodării și antreprenori pentru a oferi asistență direcționată către cei afectați de creșterea prețurilor la energie. IMM-urilor care au avut o creștere a prețurilor la energie de peste 100% și se oferă o garanție de stat cu o rată a dobânzii de 0% pentru a-și acoperi costurile operaționale. Acesta este asigurat în cadrul Programului de Garantare 2015-2023 prin Banca Națională de Dezvoltare.





Estonia

Taxele de rețea pentru toți consumatorii de energie electrică (firme și gospodării) au fost reduse la jumătate din octombrie 2021 și până în martie 2022.





Franța

Din 7 ianuarie 2022, discuțiile sunt în desfășurare, în timp ce măsurile actuale încep să pară insuficiente pentru a limita creșterile la 4% în timpul iernii.





Germania

Grecia





Din ianuarie 2022 și gazele naturale vor fi subvenționate atât pentru gospodării, cât și pentru firme, la 20 euro/MWh și, respectiv, 30 euro/MWh. Au fost implementate subvenții TVA pentru ambele grupuri.





Ungaria

Prețurile pentru gospodării sunt reglementate sub cost, iar pe 11 noiembrie guvernul a anunțat că va pune și un plafon de preț de 1,3 euro/litrul de benzină și motorină. Limita este de 3 luni.





Italia

Letonia

În Letonia, aproximativ 150.000 cele mai vulnerabile gospodării, inclusiv cele care au un membru cu dizabilități precum și familiile numeroase, vor primi între 15-20 euro pe lună din noiembrie și până la sfârșitul anului 2022 pentru a-și plăti facturile.





Olanda

Polonia

Portugalia

Surse:





Pe 2 octombrie, ministrul Energiei Tinne Van de Straeten a propus extinderea tarifului social al energie introdus în timpul pandemiei pentru a permite persoanelor vulnerabile să facă față mai bine crizei din sănătate. Zece zile mai târziu, măsura a fost introdusă în buget și va dura până la finalul lunii martie 2022, vizând aproape 500.000 de gospodării.Ministerul Economiei și Ocupării Forței de muncă a anunțat, din octombrie 2021, că cetățenii vulnerabili vor primi un cec energetic de 80 euro care va fi dedus din factura lor.Anumite taxe, cum ar fi contribuția federală pentru gaz și electricitate și certificatele de energie verde sunt înlocuite cu accize care pot fi ușor ajustate de Guvern pentru a compensa variațiile prețului la energie. Ideea este de a menține veniturile la un nivel constant, decât a crește odată cu prețurile la energie.Pe 17 septembrie, Guvernul a anunțat o reducere de 10% la facturile pentru electricitate pentru toate gospodăriile care să dureze din noiembrie și până în februarie.În noiembrie și decembrie 2021, electricitatea și gazul au fost scutite de TVA. Guvernul a mai susținut că gospodăriile vor fi scutite de taxele la energie, dacă electricitatea provine din surse regenerabile.Gospodăriile cu venituri mici vor beneficia (și retroactiv) de prețuri reduse la energie electrică pentru perioada septembrie 2021 – martie 2022.Pe 15 septembrie, Guvernul a anunțat măsuro pentru o plată unică de 100 euro pentru 5,8 milioane de gospodării care primesc deja tichete de energie.Conform unui material al El Pais, și toţi francezii care câştigă mai puţin de 2.000 de euro net, circa 38 de milioane, vor primi, de asemenea, o "indemnizaţie de inflaţie" unică, de 100 de euro, pentru a compensa scumpirea carburanţilor, lucru mentionat si intr-o stire Reuters.De asemenea, a fost anunțată și plafonarea prețului gazelor până în aprilie 2022.Pe 9 decembrie, guvernul francez a început discuțiile cu privire la modificările formulei utilizate pentru calcularea tarifelor principalului furnizor de energie electrică din țară – EDF. Noua măsură vine în urma promisiunii premierului de a limita majorarea tarifelor reglementate la 4% pentru tot anul 2022.Mai mult, Reuters spunea că executivul intenționează să mărească volumul de energie electrică pe care EDF este obligat să o vândă concurenților său cu 50% ca parte a sistemului Arenh (acces reglementat la electricitatea nucleară istorică), care asigură un preț de achiziție preferențial pentru producătorii alternativi, din a doua jumătate a anului 2022.Conform unui material El Pais, Germania beneficiază de faptul că multe contracte de furnizare de gaze s-au semnat pe termen lung, şi de aceea scumpirea încă nu s-a repercutat asupra consumatorilor finali.Totuşi, sunt măsuri cu care Guvernul are încredere că va ajuta la moderarea efectului unei viitoare lovituri pentru industrie şi gospodării.Începând din ianuarie, se va diminua cu 43% taxa cu care germanii subvenţionează expansiunea regenerabilelor. Executivul speră ca furnizorii de energie să transfere această reducere la clienţi. De asemenea, a crescut numărul beneficiarilor de ajutoare pentru locuinţă destinate familiilor cu dificultăţi în a plăti chiria sau cheltuielile locuinţei: se calculează că vor fi 640.000 beneficiari în plus.În Germania există, de asemenea, un bon de mobilitate cu care se subvenţionează naveta lungă a angajaţilor cu resurse reduse, măsură care va fi extinsă în 2022.Guvernul a anunțat o reducere a suprataxelor EEG – o taxă pe energia electrică, de la 6,5 la 3,72 cenți la prețul pe kWh. Acest preț a intrat în vigoare de la 1 ianuarie și este finanțat din bugetul federal și a prețului mai ridicat la CO2.Prețul electricității pentru gospodăriile germane sunt cele mai mari din UE.Pe 14 septembrie 2021 a fost anunțat planul de a oferi subvenții pentru facturile la energia electrică majorității gospodăriile și întreprinderilor mici până la finalul anului, iar apoi au fost extise la mijlocul lunii octombrie.Valoarea subvenției a fost inițial de 9 euro pentru primii 300 kWh consumați pe lună, iar ulterior a fost majorată la 18 euro pentru consumatorii de joasă tensiune și 24 euro pentru beneficiarii tarifului social al gospodăriilor.Pe 7 ianuarie 2022, subvenția pentru gospodării a fost majorată la 42 euro pentru primii 300 kWh și 65 euro/MWh pentru întreprinderi (indiferent de dimensiune, sector și nivelul tensiunii).Pentru gospodăriile incluse în „tariful locuințelor sociale” subvenția se ridică la 180 euro/MWh, adică 90% din majorare.Public Power Corporation, deținută de stat, și-a extins politica de reduceri pentru a acoperi integral creșterea prețurilor la gospodăriile medii cu un consum de până la 600 kWh/lună.Totodată, au fost extinse plafoanele alocațiilor de încălzire, iar guvernul estimează că numărul beneficiarilor va depăși 1 milion, față de 700.000 în 2020.Pe 27 septembrie, Italia a probat măsuri pe termen scurt cu un impact de 3 miliarde euro pentru a compensa creșterea preconizată a prețurilor la energie electrică până la finalul anului 2021.Măsura include o scădere a TVA la gazele naturale, care era de 10% şi 22%, în funcţie de consum, la 5%. În plus, se elimină costurile de întreţinere, independente de consum. Bugetele pentru 2022, prezentate recent de premierul Mario Draghi, prevăd două miliarde euro în alocaţii pentru a combate efectele preţurilor la gaze şi curent electric.Pentru electricitate, Executivul a analizat, de asemenea, îngheţarea creşterii tarifelor pentru toate persoanele care aveau deja bonul social electric (o reducere în factură pentru familiile în condiţii de precaritate economică sau fizică). Beneficiarii sunt trei milioane de "nuclee familiale" care îi includ pe cei cu un venit mai mic de 8.265 euro, care au cel puţin patru copii şi un venit sub 20.000 de euro, beneficiari de rentă socială sau bolnavi grav. Aceeaşi măsură se aplică şi altor 2,5 milioane de persoane care beneficiază de bonul social pentru gaze. În plus, în octombrie, noiembrie şi decembrie se vor elimina şi costurile de gestionare a facturilor pentru aproape şase milioane de companii mici şi foarte mici şi aproape 29 milioane de consumatori casnici, potrivit El Pais.Pe 9 decembrie 2021, guvernul italian a fost de acord să suplimenteze cheltuielile de 2,8 miliarde euro deja planificate pentru 2022 cu încă un miliard.Guvernul italian a introdus, de asemenea, posibilitatea consumatorilor, de a-și plăti facturilor de energie în date multiple pe tot anul 2022.Pe 12 ianuarie 2022, ministrul italian al industriei a anunțat o viitoare creștere a impozitelor pe profit pentru companiile energetice care au beneficiat de creșterea prețurilor la energie.Guvernul va reduce taxa pe energie pentru gospodării și companii în 2022. De asemenea, vor fi sprijinite gospodăriile vulnerabile cu facturi mari la energie și au case prost izolate. Acelea vor beneficia de îmbunătățirea izolației. Sistemul va fi gestionat la nivel de municipalitate.Pe 22 octombrie a fost anunțat un proiect de lege menit să protejeze cele mai vulnerabile 20% dintre gospodării de recenta creștere a prețurilor la energie. Măsura va fi implementată prin prelungirea cu 6 luni a numărului de beneficiari ai indemnizațiilor facturilor la energie și creșterea valorii acestora.O măsură similară a fost concepută și pentru agricultură.La sfârșitul lunii noiembrie 2021, guvernul a anunțat un pachet de reduceri fiscale și contribuții pentru cei vulnerabili în valoare de 2 miliarde euro.Pe 10 noiembrie a intrat în vigoare măsura cea mai directă adoptată pentru a încerca să atenueze efectul scumpirii combustibililor: statul va înapoia 10 cenţi pe litrul de carburant cumpărat, până la 31 martie 2022. Este vorba despre un plafon de 50 de litri pe lună de persoană, astfel că maximul ce se va putea restitui fiecărui consumator va fi cinci euro pe lună, iar costurile pentru Trezorerie vor fi de circa 133 milioane.Subvenţionarea consumului de combustibili se adaugă la reducerea taxelor pentru produsele petroliere şi energetice, decisă pe 15 octombrie. Această diminuare, cu caracter extraordinar, este de doi cenţi pe litrul de benzină fără plumb şi de un cent pe litrul de motorină. În plus, Guvenul a îngheţat taxa pe carbon până în martie 2022.Portofoliul de ajutoare vizează, de asemenea, compensaţii pentru companiile de transport de călători (autobuze şi taxiuri) şi ajutoare fiscale pentru sectorul de transport de mărfuri.Portugalia a redus deja TVA la electricitate chiar înainte de actuala criză a preţurilor: de la 23% la 13% pentru primii 100 kWh consumaţi lunar pentru 86% dintre gospodării, cele care au contractat puterea cea mai mică. În martie a fost extins profilul beneficiarilor, fiind incluse familiile numeroase, într-o măsură fiscală care are caracter permanent. Dar, escaladarea preţurilor din ultimele luni a forţat noi măsuri: au fost reduse semnificativ tarifele pentru accesul în reţea până în 2022, unul dintre elementele care influenţează factura finală. O diminuare care, se estimează, se va traduce cu o scădere medie de 35% în factura finală a consumatorilor.El Pais ( Agerpres a tradus acel text)