ENERGIE Miercuri, 04 Mai 2022, 16:13

Adrian Vasilache • HotNews.ro

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a spus miercuri că fiecare țară își face politica de preț și că din ce știe prețul din Ungaria este plafonat, iar pentru scăderea prețurilor trebuie lucrat la reducerea taxelor, arie care ține de Ministerul de Finanțe.

Carburanti - pompa benzinarie Foto: DreamsTime

”Fiecare țară își face politica de preț și în Ungaria prețul era plafonat, nu știu dacă a rămas acel plafon. Politica de preț pe carburanți nu e făcut de Ministerul Energiei. Nu avem nicio competență să stabilim prețul la pompă. Competența noastră este să ne asigurăm că există stocuri. Reducerea taxelor ține de Ministerul de Finanțe.”, a declarat Virgil Popescu.

Întrebat când vor scădea totuși prețurile la carburanți, ministrul Energiei a spus că nu a văzut prețuri de peste 9 lei.

„Mă uit în fiecare zi. Am mai văzut pe cineva care spunea că au crescut prețurile la motorină la peste 9 lei. Eu nu am văzut prețuri la motorină peste 9 lei. Am văzut prețuri de 8,30 lei, 8,50 lei, 8,40 lei și de peste 7 lei la benzină. Acum ca să scădem prețurile trebuie lucrat în zona de fiscalitate, a taxelor pe care le încasează statul.”, a declarat Virgil Popescu.

Traficul la frontiera de vest a țării este în creștere, după ce tot mai mulți români merg să alimenteze în Ungaria, potrivit Digi 24. Motorina costă acolo chiar și cu 3 lei mai puțin litrul.

Distanța de la punctul de trecere a frontierei până la prima benzinărie din Ungaria este de doar 5 km, iar la un plin și o diferență de 2-3 lei per litru, economia este una importantă. Unii șoferi spun că economisesc până la 150 de lei la fiecare plin de carburant.

Prețul motorinei și benzinei este în continuare plafonat în Ungaria la 480 de foriți per litru. La un curs de 0.0132 lei per forint, înseamnă 6,33 lei per litru de benzină și motorină. Plafonul de 480 de forinți pe litru a fost impus de guvernul Ungariei încă din toamna anului trecut, până în 15 mai.

În benzinăria din primul oraș din Ungaria, una din cinci mașini este cu numere de România, conform Digi 24.