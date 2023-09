ENERGIE Miercuri, 20 Septembrie 2023, 11:27

În urmă cu o săptămână, premierul Marcel Ciolacu spunea că scumpirile la carburanți nu sunt chiar atât de mari și, în plus, România are unul dintre cele mai mici prețuri din UE. HotNews.ro a corelat aceste date cu salariile medii din Uniunea Europeană și a rezultat că, de fapt, ne permitem să cumpărăm de două ori mai puțină benzină și motorină într-un an decât media UE.

Mai exact, prețul unui litru de carburant este în România 1,447 euro pentru benzină și 1,498 pentru motorină, arată datele Comisiei Europene.

Valorile sunt sub media UE, care este 1,831 euro pentru benzină și 1,753 euro pentru diesel.

Într-adevăr, dacă ne uităm doar la prețul carburanților, România este una dintre cele mai ieftine din Uniunea Europeană. Suntem pe locul patru, prețuri mai mici fiind doar în Malta, Bulgaria și Polonia.

La polul opus, Olanda, Grecia și Danemarca au cele mai mari prețuri, peste 2 euro pe litru la benzină, la fel și Suedia la motorină.

Câte plinuri de carburanți ne permitem de fapt

În viața reală, însă, lucrurile nu stau deloc așa. Salariile românilor sunt printre cele mai mici din UE (ne depășesc doar bulgarii), cu 13.000 de euro mediu brut (nivel anual) față de media UE de 33.500 de euro.

La români, plinul de benzină al unui autoturism cu rezervor mediu de 50 de litri costă 72 de euro la benzină și 75 de euro la motorină. Același rezervor costă 91 de euro (benzină) și 87 de euro (motorină) la nivel mediu în UE.

Așadar, un român poate cumpăra doar 180 de plinuri de benzină și 173 de motorină cu salariul brut pe care îl câștigă, de două ori mai puțin decât media europeană de 366, respectiv 386 de plinuri.

Un șofer din Bulgaria cheltuiește cu același plin de 72 de euro pentru benzină și 70,6 euro pentru motorină. Un neamț plătește 95, respectiv 90 de euro, iar plinul pentru un grec costă 100 de euro dacă folosește benzină și 89 de euro dacă mașina consumă diesel.

Cu salariul pe un an, bulgarul își permite 143 de plinuri, neamțul - 467 de plinuri, iar grecul - 158 de plinuri.

Ciolacu: Scumpirea carburanților nu este atât de mare

Zilele acestea, în benzinăriile din România, prețul carburanților a depășit 8 lei pentru sortimentele premium.

În urmă cu o săptămână, premierul Marcel Ciolacu, întrebat dacă se va reintroduce compensarea de 50 de bani de la pompă, a invocat aceeași informație potrivit căreia în România sunt cele mai mici prețuri din UE.

"Am înţeles că s-a mărit iarăşi barilul. Este foarte uşor de influenţat în urma războiului, dar vreau să vă spun un lucru: ştiţi că avem al doilea preţ din Europa ca şi cel mai mic. Mi se pare că Bulgaria mai are cu 0,1 mai puţin decât România. Deci este o scumpire care s-a văzut în toată lumea şi în toată Europa. O să încercăm să o menţinem într-un grafic. De asemenea, ştim că preţul la carburant pe tot lanţul aduce până la urmă scumpiri. Nu e o scumpire atât de mare", a spus premierul.

Când ar putea barilul să ajungă la 100 de dolari?

Între timp, prețul petrolului la nivel mondial a ajuns la cel mai mare nivel al anului, depășind 94 de dolari pe baril pentru sortimentul Brent, de referință pe piața europeană, și 91 de dolari sortimentul WTI, pe piața americană.

Aceasta după ce Arabia Saudită și Rusia au decis reducerea producției până la finalul anului. În plus, China, cel mai mare consumator de produse petroliere din lume, a raportat creșteri neașteptate ale producției industriale.

În acest peisaj, analiștii se întreabă cât va mai dura până ce cotația barilului va depăși ștacheta de 100 de dolari, iar o parte dintre ei estimează că acest lucru se va întâmpla înainte de sfârșitul anului.

