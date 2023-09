ENERGIE Luni, 25 Septembrie 2023, 11:20

Gheorghiță Agafiței, fost consilier de stat al lui Nicolae Ciucă din perioada când acesta era prim-ministru, va prelua funcția de director pentru afaceri instituționale în Enel România, după finalizarea tranzacției cu grecii de la PPC, așteptată pentru zilele următoare, au afirmat, pentru HotNews.ro, surse din sectorul energetic. Alessio Menegazzo, care a deținut până acum respectiva funcție, va deveni cel mai probabil director general.

ENEL Foto: Sara De Marco / Alamy / Alamy / Profimedia

Agafiței a fost consilier de stat la cabinetul fostului premier Nicolae Ciucă din anul 2021 până în iulie 2023. El a fost consilierul lui Ciucă și în perioada 2020-2021, când acesta era ministrul Apărării.

Anterior, Agafiței a fost președinte și membru CA la Romaero, consilier personal al ministrului Economiei, director ADP sector 5 și brand manager la Procter&Gamble.

Gheorghiță Agafiței a menționat că este membru PNL în declarația de interese din luna mai 2021, când era consilier MAPN. Informația privind apartenența politică nu mai apare în recentele declarații de interese.

Contactat de HotNews.ro, George Agafiței a susținut că nu mai reprezintă nicio entitate publică sau politică și că a participat la un proces de recrutare pentru postul director de afaceri instituționale al Enel România ca persoană privată.

"M-am retras din viața publică. Pentru acest post am participat la un proces de recrutare care se va finaliza după ce compania va fi preluată de către PPC. Eu am mai activat în trecut în companii private, am experiență în această zonă", a precizat el.

Alessio Menegazzo, noul director general Enel România

Funcția de director de sustenabilitate și afaceri instituționale în Enel România a fost deținută până acum de Alessio Menegazzo, care va deveni cel mai probabil director general al companiei. Menegazzo lucrează în Enel din 2009.

Compania Public Power Corporation (PPC) este cel mai mare producător și furnizor de energie electrică din Grecia. PPC a anunțat în martie că va prelua toate operațiunile deținute de Enel în România, pentru suma de 1,26 miliarde de euro.

Tranzacția a primit undă verde de la Comisia Europeană în vara acestui an și se va finaliza în următoarele zile.

