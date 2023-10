ENERGIE Miercuri, 25 Octombrie 2023, 15:15

​Acțiunile americanilor de la NuScale Power au înregistrat, la sfârșitul săptămânii trecute, o scădere puternică pe bursă (peste 9%), după ce i-au fost aduse o serie de acuzații grave de către Iceberg Research, o companie de analiză financiară. Reamintim că NuScale este compania care ar urma să furnizeze tehnologia reactoarelor mici modulare (SMR) de la Doicești, acesta fiind un proiect inovator. O analiză a Iceberg Research arată că NuScale Power ar fi încheiat un contract controversat, estimat la circa 37 miliarde dolari, cu un "client fals", Standard Power, pentru dezvoltarea unor capacități de producere a energiei de 1.848 MW.

Prototipul reactoarelor mici modulare NuScale Foto: Nuclearelectrica

Pe scurt, Iceberg Research pune la îndoială posibilitatea de finanțare a unei centrale de aproape 2.000 MW și capacitatea NuScale de a onora un contract de o asemenea anvergură. Analiza Iceberg mai arată că NuScale riscă să rămână fără bani, în condițiile în care în ultimele 12 luni ar fi înregistrat o reducere a fluxului de numerar de 169 milioane dolari.

NuScale Power respinge toate aceste acuzații, afirmând că sunt concepute exclusiv pentru a reduce prețul acțiunilor companiei.

Aceste acuzații au fost făcute după ce NuScale a anunțat un parteneriat cu Standard Power, furnizor de servicii Data Center de înaltă performanță, pentru dezvoltarea a 2 GW (2.000 MW) de energie în Ohio și Pennsylvania, SUA. Într-un comunicat din 6 octombrie, NuScale spunea că Standard Power a ales tehnologia SMR pe care ar urma să o dezvolte împreună cu ENTRA1 Energy, o firmă mică, producător de energie.

În 2022, NuScale a format un parteneriat cu Entra1 Energy, pentru comercializarea de module SMR NuScale. Prin acest parteneriat, Entra1 are dreptul de a dezvolta, gestiona, deține și opera capacități de producere a energiei alimentate cu tehnologia SMR a NuScale.

"Acest contract are șanse zero de a fi executat"

Iceberg estimează că afacerea valorează aproximativ 37 de miliarde de dolari, însă acest contract "are șanse zero de a fi executat, deoarece Standard Power nu are în mod clar mijloacele pentru a susține acorduri de această dimensiune”.

Iceberg a contestat și echipa de management a Standard Power. Despre actualul său CEO, Maxim Serezhin, spune că are mandat pentru restanțe fiscale de 54.000 USD în New York. Despre fostul director general Adam Swickle, arată că în 2003, Comisia pentru Valori Mobiliare din SUA l-a urmărit „pentru că a înființat o casă valutară falsă și a scos banii investitorilor”.

Despre Standard Power spune că a fost înființată în 2018 și operează cu doar 30 de angajați. În septembrie 2022, compania a lucrat cu o capacitate energetică de doar 50 MW, mult sub cea contractată cu NuScale, de 1.848 MW. Cel mai important parteneriat al Standard Power de până acum a fost cu Cipher Mining.

În aceste condiții, este de așteptat ca Entra1, partenerul comercial al NuScale, să ajute cu finanțarea, însă această companie a fost creată în 2021 și este foarte puțin probabil să poată sprijini financiar chiar și o parte din acest contract, arată Iceberg. Firma are un singur angajat la care se face referire pe LinkedIn, prezența sa online este aproape inexistentă și singurul său contract anunțat este cu NuScale.

La un eveniment recent de Ziua Analiștilor/ Investitorilor, a fost dezvăluit că Wadie Habboush, fondatorul Entra1, are o relație personală de lungă durată cu CEO-ul NuScale, John Hopkins, mai precizează raportul Iceberg. În urmă cu aproximativ 10 ani, Habboush a fondat o companie comună cu Fluor, acționarul de control al NuScale, pentru proiecte în Orientul Mijlociu.

NuScale nu va putea trece peste greutăți fără sprijinul Departamentului pentru Energie

Iceberg consideră că NuScale are un contract mai credibil cu Carbon Free Power Project (“CFPP”) pentru Utah Associated Municipal Power Systems (“UAMPS”), în ciuda faptului că se apropie anumite termene limită, iar lucrurile nu s-au mișcat. Până în ianuarie 2024 trebuie să crească angajamentele de contractare a energiei la 80% din capacitate (însemnând 370 MW din totalul de 462 MW) de la 26% (120 MW) în prezent, în caz contrar existând riscul rezilierii.

Actualii participanții la proiect au fost de acord cu acest calendar și în cazul rezilierii le vor fi rambursate sumele investite. Finalizarea CFPP rămâne o perspectivă incertă, cu depășiri constante ale costurilor, mai arată Iceberg. Potrivit acestuia, pe 13 octombrie 2023, fostul director financiar Chris Colbert a vândut ultima parte din pachetul deținut la NuScale.

Iceberg crede că NuScale nu va trece peste greutățile pe care le întâmpină în acest proiect fără sprijinul continuu din partea Departamentului pentru Energie.

"Capitalul propriu nu are nicio valoare fără sprijin guvernamental. Chiar dacă acest sprijin continuă, politica obișnuită a Departamentului pentru Energie este ca sumele investite să fie împărțite cu sectorul privat, ceea ce înseamnă că acționarii existenți vor fi diluați. Important este că Departamentului pentru Energie deține o licență neexclusivă la nivel mondial pentru proprietatea intelectuală a NuScale, conform acordurilor de finanțare. Acest lucru creează posibilitatea ca Departamentului de Energie să transfere pur și simplu această proprietate intelectuală unui jucător mai stabil, dacă NuScale nu poate îndeplini obligațiile de performanță", se mai arată în raportul Iceberg.

NuScale spune că atacurile la adresa sa sunt înșelătoare

„Cercetarea” este inexactă și înșelătoare, plină de declarații speculative fără nicio bază reală, demonstrând o înțelegere limitată a reactoarelor nucleare modulare mici (SMR) și a industriei energetice nucleare, a reacționat NuScale printr-un comunicat publicat pe site-ul său.

NuScale îi avertizează pe investitori "să nu se bazeze pe acest atac nefondat și interesat, conceput exclusiv pentru a reduce prețul acțiunilor companiei".

NuScale susține că își cunoaște clienții și partenerii cu care lucrează de ani de zile, precum Standard Power, ENTRA1 Energy, RoPower și Utah Associated Municipal Power Systems (UAMPS).

Despre Standard Power spune că este este o entitate privată susținută de birouri familiale valoroase și instituții financiare din SUA, cu proiecte de Data Center care necesită aproximativ patru gigawați (4.000 MW) de putere. Standard Power este condusă de președintele Douglas Wurth, care a fost timp de aproape 20 de ani membru executiv senior al J.P. Morgan. Despre Adam Swickle arată că acesta nu a mai lucrat cu Standard Power din mai 2020.

Despre ENTRA1 Energy spune că este un producător independent de energie susținut de Grupul Habboush, care are o experiență semnificativă în domeniul infrastructurii, care ar putea susține un proiect mare, cum ar fi centralele SMR.

NuScale mai susține că este o mândrie faptul că dezvoltatorii și clienții selectează tehnologia SMR pentru proiectele lor. NuScale afirmă că se așteaptă ca aceste contracte să genereze venituri anul viitor. În prezent, NuScale realizează venituri din trei surse: vânzarea și livrarea NuScale Power Modules™, asistență pentru licențiere și din serviciile furnizate. NuScale a obținut deja venituri din servicii pentru clienții săi, se mai precizează în comunicatul de presă.

NuScale vobește și despre un bilanţ solid. NuScale are 197 milioane USD în numerar total și nu are datorii la 30 septembrie 2023.

NuScale nu a furnizat nicio estimare legată de valoarea acordului cu Standard Power și ENTRA1 Energy, susținând că este prematur să fie avansată vreo cifră în această fază a proiectului. Consideră că estimările Iceberg Research legate de valoarea proiectului cu Standard Power nu sunt valide.

NuScale Power amintește că SMR-urile sale sunt singurele au design certificat de către Comisia de Reglementare Nucleară din SUA. Doar trei tipuri SMR-uri erau operaționale în 2022, acestea fiind situate în Rusia, China și India.

Care este reacția Nuclearelectrica la acuzațiile aduse NuScale

Nuclearelectrica, partenerul din România al NuScale, a transmis, la solicitarea HotNews.ro, că proiectul SMR se desfasoară conform calendarului de proiect.

În prezent, compania de proiect pentru dezvoltarea centralei SMR în Romania, RoPower, derulează prima etapa a studiului FEED, demarată în ianuarie 2023, care constă într-o serie de activităţi şi studii iniţiale de inginerie şi proiectare, analize tehnice ale amplasamentului fostei centrale de la Doiceşti, estimarea calendarului şi costurilor specifice proiectului din România, mai arată Nuclearelectrica.

RoPower este compania de proiect fondată de Nuclearelectrica și Nova Power & Gas (parte a grupului E-Infra).

De asemenea, în august 2023, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) a aprobat Documentul Bază de Autorizare (Licensing Basis Document – LBD) pentru centrala nuclearoelectrică NuScale, cu reactoare modulare mici (SMR), cu o putere brută instalată de 462 MWe (6 module, fiecare cu o capacitate instalată de 77 MWe per modul).

Primul reactor modular din cadrul proiectului centralei de tip SMR de la Doiceşti va fi pus în funcțiune şi conectat la sistemul energetic național la finalul acestui deceniu, însă calendarul detaliat va fi dezvoltat după finalizarea studiilor preliminare (FEED) de către compania de proiect – RoPower.

Proiectul inovator al reactorelor mici modulare (SMR), care vor fi amplasate la Doicești, în județul Dâmbovița, urmează a fi actualizat, în sensul că puterea unui modul va fi de 77 MW față de 50 MW cât au fost certificate inițial. Americanii de la NuScale Power susțin, într-un răspuns transmis la solicitarea HotNews.ro, că majorarea producției de energie a SMR-ului la 77 MW, pe modul, va îmbunătăți aspectele economice ale proiectului.

