ENERGIE Joi, 23 Noiembrie 2023, 15:36

Operatorul național Transelectrica a transmis, la solicitarea HotNews.ro, că România a acordat ajutorul cerut de Ucraina. Reamintim că operatorul de energie Ukrenergo a anunțat joi că rețeaua de electricitate ucraineană se află într-o situație „dificilă” de miercuri și că a cerut furnizări de urgență de la România, Slovacia și Polonia, transmite AFP.

Electricitate Foto: Agerpres

Ajutorul a fost acordat atât miercuri, cât și joi

"Confirmăm că s-a acordat ajutor de avarie cãtre Ukrenergo, atât ieri, 22.11.2023 (3 ore), cât și astãzi, 23.11.2023 (4 ore), la solicitarea operatorului de transport și sistem ucrainean, în baza acordului bilateral pentru ajutor în situații de urgență (Contract on Provision of Mutual Emergency Energy Delivery for Securing the System Services between Power Systems of Ukraine and Romania) și conform procedurii stabilite prin acest acord", se arată în răspunsul transmis de Transelectrica.

Acest mod de operare și întrajutorare între sisteme este reglementat prin Regulamentul (UE) 2017/1485 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice și a reglementãrilor secundare subsecvente acestuia, respectiv acordul ENTSO-E al zonei sincrone Europa Continentală, mai arată Transelectrica.

„Astăzi, consumul de electricitate continuă să crească, iar sistemul energetic este în deficit", a informat Ukrenergo pe Telegram, precizând că miercuri a fost nevoită să recurgă la „asistență de urgență" din partea a trei țări vecine: România, Slovacia și Polonia.

„Situația rămâne dificilă" joi, cu un deficit continuu de electricitate, a transmis Ukrenergo, adăugând că „reparațiile sunt în curs de desfășurare în mai multe grupuri de centrale termice".

Acest deficit se datorează faptului că „a crescut consumul din cauza vremii reci, ceea ce a provocat o sarcină suplimentară asupra centralelor", a explicat operatorul național ucrainean.

Nu este primul ajutor de avarie acordat Ucrainei

În luna august, România și Polonia au acordat ajutoare de avarie masive sistemului energetic național al Ucrainei, care s-a confruntat cu o criză de aprovizionare, pe fondul consumului record determinat de caniculă, din cauza distrugerilor cauzate începând de toamna trecută de atacurile Rusiei unui număr mare de termocentrale și hidrocentrale și lucrărilor de reparații și mentenanță desfășurate la mai multe unități de producție de energie nucleară, scria Profit.

Astfel de ajutoare constau în livrări fizice de energie electrică de urgență, contra cost.