Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat miercuri acordarea licenței de furnizare a gazelor uneia dintre firmele deținute de omul de afaceri Augustin Oancea. Acesta este unul dintre cei mai mari și influenți jucători de pe piața energiei electrice și gazelor din România, iar licența nou primită se adaugă celor pe care le deține deja în zona de furnizare.

Recent, Tinmar Energy, principala companie pe care o controlează, Tinmar Energy SA, a primit din partea ANRE o amendă record, de 364 milioane lei, pentru manipularea pieței energiei, alături de alți trei furnizori.

Reamintim că HotNews.ro a arătat, în exclusivitate, că ANRE a sancționat patru furnizori / traderi de electricitate, cu amenzi record, pentru manipularea pieței energiei din România. Printre aceștia se află firme despre care HotNews.ro a scris că au avut profituri enorme în 2022, în plină criză energetică, una dintre ele fiind Tinmar Enery.

Licență de furnizare a gazelor pentru producătorul de energie electrică AMV SOLAR

ANRE a aprobat miercuri acordarea licenței pentru desfăşurarea activităţii de furnizare a gazelor naturale operatorului economic AMV SOLAR SRL. Această firmă, care are ca princial obiect de activitate producția de energie electrică, are ca unic acționar Tinmar Energy SA, are o vechime de 12 ani, iar administrator este Augustin Oancea.

Cu doar trei angajați, a obținut, anul trecut, un profit de 2 milioane de lei, mai mare decât cifra de afaceri de 1,6 milioane lei.

Augustin Oancea și afacerile sale: profituri uriașe în timpul crizei energetice

Augustin Oancea este văzut în piață ca un om de afaceri discret din Câmpina, dar, totodată, este considerat "cel mai deștept" băiat din energie din acest moment. El controlează mare parte din piața energiei electrice, nu doar prin Tinmar Energy SA, ci și prin alte firme, mai mici, cu puțini angajați, dar cu care reușește să obțină profituri uriașe.

Înființată în 2015, Tinmar Energy SA a ajuns rapid unul dintre cei mai mari furnizori de energie din țară. Companie cu 80 de angajați, furnizorul de energie a avut în 2022, în plină criză energetică, o cifră de afaceri record, de 9,2 miliarde de lei, în creștere cu 157% față de 2021, și un profit de 523,7 milioane lei, cu 266% mai mare decât în anul precedent.

Și 2023 a fost un an foarte profitabil pentru Tinmar Energy, chiar dacă s-a încheiat criza din energie, câștigurile nete ridicându-se la 311 milioane de lei, la o cifră de afaceri de 3,1 miliarde de lei, potrivit datelor de pe Termene.ro.

Nu este singura companie cu care omul de afaceri Augustin Oancea a câștigat sute de milioane de lei pe piața energiei, în perioada crizei energetice. Cu doar un singur angajat, furnizorul de energie Solprim SRL a avut în 2022 o cifră de afaceri de 770,8 milioane de lei, în creștere cu 18.346%, și un profit de 103,4 milioane lei, în creștere cu 3.298%.

În 2023, cifra de afaceri a Solprim s-a redus la 560 milioane de lei, iar profitul s-a diminuat la 43 milioane de lei, dar chiar și cu aceste scăderi, rezultatele de anul trecut sunt mult mai mari decât cele obținute înainte de criza energetică. În 2021, cifra de afaceri era de doar 4 milioane de lei, iar profitul a fost de 3 milioane lei.

O altă firmă este Eye Mall SRL, care cu trei angajați, a avut o cifră de afaceri de 670 milioane lei în 2022, în creștere cu 6.060%, și un profit de 54,7 milioane lei, în creștere cu 345% față de 2021. Acționarii firmei sunt Aderlyne Limited Cipru cu 99,9% și Tinmar Energy 0,001%. Augustin Oancea este administrator.

În top TOP Forbes 500, August Oancea ocupă locul 20 în România, cu 1,4 miliarde lei. Pe lângă furnizarea de energie electrică și gaze naturale, grupul Tinmar se ocupă și de dezvoltarea de capacități de producție energie regenerabilă, operând peste 100 MW putere instalată în parcuri fotovoltaice.

De asemenea, Tinmar se află într-un parteneriat cu Complexul Energetic Oltenia pentru dezvoltarea a patru parcuri solare de 280 MW şi o centrală pe gaze de 475 MW CCGT Turceni.