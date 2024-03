ENERGIE Marți, 26 Martie 2024, 12:23

​Investițiile în contractele pentru diferența la energie sunt mult mai avantajoase decât cele în titluri de stat, susține Răzvan Nicolescu, expert în energie, după ce a făcut o comparație a acestora. "Generozitatea statului este surprinzatoare în condițiile în care în ultimii doi ani s-au instalat câteva mii de MW, fără ca această schemă de garantare să existe", mai spune Nicolescu.

Razvan Nicolescu Foto: Arhiva personala

"În proiectele de fotovoltaic garantate de stat generezi cam de trei ori mai mult"

Ce scrie Răzvan Nicolescu, comparând investițiile în contractele pentru diferență cu titlurile de stat:

"În luna martie statul a propus investitorilor două facilitati de a-si investi banii, facilitați cu un profil de risc asemănător: titluri de stat Fidelis în euro, pe cinci ani, cu o dobândă anuală garantată de 5% și contracte pentru diferență în energie pentru cei care investesc în fotovoltaic cu un preț garantat care ar putea fi de 91 euro/MWh, timp de 15 ani.

Încerc mai jos să clarific care dintre cele două facilități cu profil de risc asemănător este mai rentabilă.

Să presupunem că există un investitor care dorește să investească în titluri de stat 1 milion de euro. Statul îi garantează venituri de 50.000 euro anual, timp de cinci ani. În afară de investiția inițială nu mai există niciun cost de operare, inflația este asumată de investitor iar investiția este scutită de impozit pe profit.

Dacă dorești să investești 1 milion euro într-o capacitate de producție în fotovoltaic, atunci poți instala 2 MW care să îți producă aproximativ 2.600 MWh pe an, timp de 25 de ani. La un preț pe MWh ce ar putea fi 91 euro, veniturile generate de investiție sunt de 209.300 euro pe an. Din ele se scad cheltuieli operaționale de aproximativ 10.000 euro. Statul este dispus să îți garanteze un venit de aproximativ 200.000 euro timp de 15 ani, venit care se ajustează anual cu inflația și la care plătești impozit pe profit după ce ai un cost cu amortizarea de aproximativ 60.000 de euro pe an.

Dacă la titluri de stat generezi venituri garantate de 250.000 euro pe cinci ani, în proiectele de fotovoltaic garantate de stat generezi cam de trei ori mai mult în perioada similară și îți mai rămân 20 de ani de operare.

Concluzii:

1. Investițiile în contracte pentru diferență la fotovoltaic garantante de stat sunt mult mai avantajoase decât cele în titluri de stat, chiar și în situația în care prețul garantat de stat ar fi de 70 euro/MWh și nu de 91 euro/MWh.

2. Generozitatea statului este surprinzatoare în condițiile în care în ultimii doi ani s-au instalat câteva mii de MW, fără ca această schemă de garantare să existe. Practic, la titluri de stat este o necesitate pe care nu o am la contracte pentru diferență. Rentabilitatea nu urmează deloc nevoia în facilitățile de investiții propuse de stat în luna martie.

Conceptul și filozofia contractului pentru diferență inventat de britanci a fost de a încuraja investițiile în sectorul nuclear, într-un moment de blocaj al acestuia.

Rolul statului în economie trebuie să scadă, nu să crească prin diverse scheme de intervenție".

Ce sunt contractele pentru diferență

În plin boom al investițiilor în energia regenerabilă, Comisia Europeană a aprobat, pentru România, o nouă schemă de finanțare, de 3 miliarde de euro, pentru proiecte noi în fotovoltaice și eoliene. Sunt bani care vor finanța contracte pentru diferență (CfD), prin care prețul energiei electrice va fi fixat pentru o perioadă de 15 ani. Practic, este un preț garantat al energiei, timp de 15 ani, pentru norocoșii beneficiari.

Indiferent de cum va evolua piața europeană, cu care suntem conectați, acel preț va fi indexat doar cu rata inflației din zona euro. Schema de finanțare se va reflecta în facturi în această perioadă de 15 ani.

Vor urma niște licitații, cu oferte separate pe eolian și fotovoltaic, pentru capacități de 5.000 MW (cât 7 reactoare nucleare), în cadrul cărora beneficiarii vor propune pe lângă proiect și un preț de exercitare.

Prețurile maximale de pornire vor fi 91 de euro/MWh pentru fotovoltaice și 93 de euro/MWh pentru eoliene. Acestea sunt chiar mai mari decât cele estimate în septembrie 2023, când erau considerate deja prea ridicate.

Potrivit informațiilor HotNews.ro, ținta este să se ajungă, în urma licitațiilor, la un preț de referință în jurul valorii de 80 euro/MWh, un preț mare dacă este să comparăm cu faptul că se încheie contracte bilaterale pe termen lung, de tip PPA (Power Purchase Agreement), cu 62 euro/MWh.

În septembrie 2023, HotNews.ro arăta că stretegii din spatele implementării mecanismului se gândesc la un preț maximal de pornire de 88 euro/MWh pentru fotovoltaice și 92 euro/MWh pentru eoliene, mult mai mari decât în Marea Britanie, care are o schemă asemănătoare, cu 56 euro/MWh pentru fotovoltaice, respectiv 60 euro/MWh pentru eoliene.

