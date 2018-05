Oficial: România riscă să piardă 561 de milioane de euro dintr-un singur program operațional, prin dezangajare

„Ținta minimă de realizat pentru evitarea dezangajarii fondurilor europene in anul 2018, la nivelul Programului Operational Regional este in suma de 858,8 milioane euro.

Până în prezent, suma FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională - n.r.)realizată la nivelul programului este în valoare de 87,71 milioane euro, din care 26,97 milioane euro au fost solicitati spre rambursare de la CE. Conform graficelor de depunere a cererilor de rambursare transmise de beneficiari, valoarea FEDR previzionata a fi declarata pana la sfarsitul anului 2018 este de 236,23 milioane euro.

Rezultă astfel o suma FEDR posibil a fi dezangajată la nivelul Programului Operațional Regional în valoare de 561,73 milioane euro”.

În nota de fundamentare a unui proiect de ordonanță de urgență, Ministerul Dezvoltării arată că:Pentru a evita o parte din dezangajarea de bani europeni, Ministerul Dezvoltării cere de la Ministerul Fondurilor Europene să-i transfere Programul Operațional Inițiativa pentru IMM-uri (POIIMM), prin care se acordă credite bancare cu garanții publice firmelor mici și mijlocii din România.Programul pentru IMM-uri, implementat prin bănci comerciale, a funcționat mai bine decât POR, iar acum, printr-un proiect de ordonanță de urgență Ministerul Dezvoltării Regionale vrea să ia întregul program pentru firme și să-l transforme într-o componentă a POR, sub formă de axă prioritară.„Prin transferul POIIMM la MDRAP în vederea implementării acestuia sub forma unei axe prioritare distincte în cadrul POR, cheltuielile deja rambursate de către CE pentru POIIMM vor putea fi raportate ca şi cheltuieli realizate la nivelul POR, ceea ce va determina reducerea sumelor aflate în risc de dezangajare” - spune Ministerul dezvoltării Regionale.Până acum, Comisia Europeană a transferat României, prin POIIMM, fonduri în valoarea de 83.781.000 euro.De asemenea, Ministerul Dezvoltării se gândește la creșterea alocării financiare pentru POIIMM prin realocarea sumei de 100 milioane euro prevăzuţi în POR pentru implementarea unui alt tip de instrument financiar.„Astfel, suma supusă riscului de dezangajare poate fi diminuată cu valoarea realocată, în condiţiile în care pentru acest tip de instrument, rambursarea din partea CE se realizează imediat, pe baza cererii de plată” - crede Ministerul condus de vicepremierul Paul Stănescu.„În lipsa acestei schimbări, cadrul financiar al Programului se va diminua în consecință, cu suma dezangajată, existând riscul ca o parte din contractele de finanțare ce se vor semna până la sfărșitul anului 2018 (pentru apelurile lansate/ de lansat), să fie finanțate ulterior de la bugetul de stat, în lipsa cofinanțării de la Uniunea Europeană” - avertizază Ministerul Dezvoltării Regionale.Un alt program operațional slab a fost Programul de Capital Uman (POCU), având zero absorbție până în februarie 2018.„Guvernul va lua toate măsurile astfel încât să evităm riscul de dezangajare - era vorba de dezangajare la POCU și la POR. La POCU am luat deja toate măpsurile, nu mai există niciun risc de dezangajare. La POR, împreună cu Ministerul Dezvoltării am luat toate măsurile și lucrăm astfel încât să se evite orice fel de pierdere de bani”, a dat asigurări ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, marți, într-o conferință de presă.