„Nu-s nebun să pun în dificultate o țară întreagă”. Ministrul Boloș (PNL), acuzat de Dan Barna (USR) de conflict de interese

Pe scurt, ceea ce spune Barna este că Boloș, deși e ministru al Fondurilor Europene, și-a rezervat și postul de director al Agenției de Dezvoltare Nord-Vest, pe care îl ocupa înainte să intre în Guvern. De asemenea, el și-ar fi rezervat și un post de director al organismului intermediar Transport din cadrul Ministerului Transporturilor, unde a și lucrat mai înainte.





De asemenea, noua arhitectură instituțională concepută de Boloș prevede că organismul intermediar de la Ministerul Transporturilor capătă și el statut de Autoritate de management, adică va gestiona direct banii europeni pentru autostrăzi, din anul 2021 încolo.





Fostul ministru al Fondurilor Europene din guvernarea Cioloș, Cristian Ghinea, europarlamentar USR, este cel care a arătat că PNL-istul și-a rezervat joburile de la ADR Nord Vest și de la Transporturi.

„PNL revine cu ministrul Marcel Boloș la Fonduri Europene, deși acesta se află într-un evident conflict de interese, pe legea românească și pe regulamentul european. Boloș și-a înghețat postul de director la OI Transport, organismul care gestionează proiectele pe fonduri europene la Ministerul Transporturilor, după cum se vede și în organigrama atașată. Ajuns ministru, Boloș a trecut prin guvern un memorandum prin care își ridică în rang funcția de director și își alocă bani”, a scris Ghinea, pe Facebook, atașând și un document, după audierile de joi de la Parlament.







Boloș s-a dus, joi, la Parlament, să fie audiat de comisiile de specialitate, ca nouă propunere de ministru și în guvernul desemnat Cîțu, care își așteaptă votul de învestitură. Aici, a fost luat în primire de șeful USR, deputatul Dan Barna, fost secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene și fost consultant în domeniu. Barna l-a acuzat de conflict de interese pe Boloș.Acuzațiile de conflict de interese se bazează pe faptul că Boloș, ca ministru al Fondurilor Europene, este cel care a conceput noua arhitectură instituțională a sistemului de absorbție a fondurilor de la Bruxelles pe care le are România de primit în ciclul financiar 2021-2027. Astfel, Boloș a ridicat fosta sa instutuție, unde a activat ca director până să ajungă ministru, ADR Nord-Vest de la rangul de organism intermediar în Programul Operațional Regional la randul de Autoritate de management în POR, pentru perioada de programare viitoare.„Asta arată ca un conflict de interse. De ce blocați două posturi acum: ADR și Ministerul Transporturilor?”, l-a întrebat Barna pe Boloș.Boloș nu a semnat el cu mâna lui, în Guvern, memorandumul privind instituirea viitoarei arhitecturi instituționale, ci un secretar de stat din subordinea sa.„Apăreți ca director general, raport de serviciu suspendat. Deci aveți postul suspendat acolo (la ADR Nord-Vest - n.r.) . În momentul când ați propus modificarea de sistem, ați semnat memorandumul, premierul Orban a cerut ca acel memorandum să fie semnat de un secretar de stat, vorbind de o scrisoare de la ANI, care vorbea de un conflict de interese - sau poate ne detaliați ce scria în acea scrisoare de la ANI. După care dvs spuneți că nu mai există confluct de ienterse fiindcă a semnat un secretar de stat. Dar e același document pe care l-ați înaintat dvs sub proprie semnătură în Guvern și regulile Comisiei Europene spun că și faza de pregătire a documentelor prevăd conflict de inetrese, nu doar că rogi pe cineva să semneze” - la acuzat Barna pe Boloș.În replică, Boloș a explicat că ar fi primit de la Comisia Europeană un răspuns în care se arată că situația sa nu prezintă conflict de interese. „Pe 27 februarie 2020, m-am adresat Comisiei ca să elimin orice situație de conflict de interse în care m-aș afla. Regulamentul nu vorbește despre acel conflict de interse despre care vorbiți. Iată ce spune Comisia: Comisia nu a identificat niciun posibil conflict de interese în situația descrisă, cu cele două posturi. Vă spun de răspunsul oficial al Comisiei, că nu-s nebun să pun în dificultate o țară întreagă cu niște lucruri care nu se discută. Din punctul de vedere al situației mele personale, nu există conflict de interese”, s-a apărat Marcel Boloș,În plus, Boloș spune că nu el și-a dorit neapărat descentralizarea Programului Operațional Regional dintr-un program mare la nivel național, gestionat de o Autoritate de Management la Ministerul Fondurilor Europene, în 8 programe mai mici, gestionate de cele 8 ADR la nveul fiecărei regiuni de dezvoltare a țării, care vor căpăta statut de autorități de management. El a arătat că de fapt Comisia Europeană a cerut această fragmentare a programului.„Privitor la deciziile de descentralizare, Comisia a cerut pe 15 ianuarie 2020, subiectul a fost discutat încă dinaintea preluării mandatului meu, și mai spun: indiferent de decizia politică privind arhitectura instituțională, Comisia Europeană nu va mai aproba un program operațional dedicat intervențiilor la nivel regional similar celui actual, implementat la nivel național, super-centralizat, cu o diversitate de sectoare care exced competenței Ministerului Dezvoltării Regionale și nici crearea unui program de anvergura POR-ului actual, care ridică probleme în implementare”, a spus Marcel Boloș.Și ridicarea organismului intermediar de la Transporturi la statut de Autoritate de Management, cu program operațional aferent, tot cerința Comisiei Europene ar fi fost, potrivit lui Boloș.„Pe 25.11.2019, noi am plecat la Buxelles cu Organism intermediar la Transport în structura POIM-ului (Programul Operașional Infrastructură Mare n.r.). Referitor la sectorul de Transport, dl. Carsten Rasmussen (șef-adjunct de unitate în Comisia Europeană n.r.) s-a exprimat deschis în crearea unei autorități de management în domeniul Transporturilor. Deci am plecat la Bruxeless de bună-credință, cu Organismul Intermediar pentru Transport și cu Programul Operațional Infrastructură Mare, așa cum era el, și am venit de acolo cu solicitarea Comisiei de a înființa Autoritete de management pentru Programul Operațional Transport”, s-a mai justificat Marcel Boloș.Dan Barna, care făcut și el obiectul unor acuzații de conflict de interese, într-o anchetă Rise Project, în campania prezidenșială din 2019, nu este primul care îl ia la țintă pe Boloș.