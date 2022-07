EUROFONDURI Vineri, 01 Iulie 2022, 16:53

​România a îndeplinit la limită cele 27 de jaloane din PNRR asumate pentru trimestrul doi din acest an, încheiat la 30 iunie 2022, iar acum urmează emoții și mai mari în procesul de validare a acestor jaloane din partea Comisiei Europene și e posibil să apară ajustări și modificări, a precizat vineri Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și proiectelor Europene.

„Până ieri (n.a joi, 30 iunie) la sfârșitul zilei, toate ministerele de linie implicate și care au avut în responsabilitate jaloane au depus documente care fac dovada ducerii la îndeplinire a jaloanelor.

Documentațiile au fost depuse, urmează ca în perioada următoare, să începem procesul de validare cu Comisia Europeană a acestor jaloane pentru ca la termenul pentru cererea de plata numărul 2, care se va face în luna octombrie, să putem să avem validate cele 27 de jaloane și să putem să depunem cererea de plată”, a declarat vineri Marcel Boloș.

Acesta a amintit că pentru trimestrul 1 din acest an România a avut de îndeplinit 24 de jaloane, pentru trimestrul 3 vom avea de îndeplinit 24 de jaloane din nou și pentru trimestrul 5 vom avea 55 de jaloane de îndeplinit, fiind trimestrul ultim din an cu cea mai mare greutate. Așadar pentru anul 2022 totalul jaloanbelor pe care le are de îndeplinit România este de 130.

Atingerea jaloanelor pentru trimestrul doi în termenul asumat a fost la limită.

G4media.ro a scris că până pe 27 iunie doar 5 din cele 27 de jaloane erau atinse, și întrebat cu privire la această problemă, în ședința de Guvern din 29 iunie, Marcel Boloș a solicitat jurnaliștilor să așteptăm ziua de 1 iulie pentru a face evaluarea exactă.

Întrebat vineri, 1 iulie, dacă nu a avut emoții pentru atingerea la timp a acestor jaloane, Boloș a spus că se aștepta să fie îndeplinite, dar că greul abia urmează.

„Știind natura acestor jaloane, că sunt jaloane care au acest specific de adoptari de acte normative și pe lansări de apeluri, știam că se pot soluționa prin mobilizarea eforturilor ministerelor de linie.

Încă nu s-a incheiat procesul și emoțiile pentru că urmează și mai mari emoții pentru procedura și procesul de validare. S-ar putea să vedeți anumite decizii pe care trebuie să facem modificări sau ajustări.

Până la urmă, indiferent ce eforturi facem pentru atingerea jaloanelor, când ne gândim că scopul pe care-l avem este să încasăm 3 miliarde de euro, îmi cer scuze, merită acest efort și chiar avem responsabilitatea acestui efort peentru a vendea banii Romaniei intrați in cont.

Așadar cele 10 miliarde de euro dacă le avem în cont, odată cu cererea de plata numarul doi este, o mare victorie a Guvernului într-o perioadă cumplit de grea.”, a spus vineri Marcel Boloș.

Acesta a precizat că din cele 27 de jaloane aferente trimestrului 2 din acest an, 18 jaloane au presupus adoptarea unor acte normative de către Guvern sau Parlament (precum legea interoperabilității, Ordonanța de urgență privind cloudul guvernamental, reglementările privind decarbonizarea etc.), iar restul au fost lansari apeluri de proiecte.