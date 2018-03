Cea mai mare amenda impusa in China pentru manipularea cursului actiunilor: 700 milioane euro

Acest anunt vine in contextul in care regimul chinez incearca sa stopeze riscurile financiare, intr-o tara marcata de o crestere foarte rapida a ratei de indatorare.Comisia chineza de reglementare a pietelor financiare (CSRC) a aplicat amenda companiei Beibadao Logistics Group, care are sediul in Xiamen (est).Beibadao a obtinut un profit de 945 milioane yuani (120 milioane euro) manipuland cotatia actiunilor mai multor banci la cotarea pe bursa, potrivit CSRC.In discursul sau anual sustinut la inceputul lui martie in fata parlamentului, premierul Li Keqiang a ridicat lupta impotriva riscurilor financiare in randul celor "trei batalii decisive" ale guvernului, alaturi de reducerea gradului de indatorare si lupta impotriva poluarii.