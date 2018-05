Lira turcească, în cădere liberă / Devalorizare de peste 19% în ultima lună și peste 35% în ultimul an

Evolutia cursului lirei turcesti fata de dolar in ultimele 12 luni

Lira era cotată la 4,84 TRY pentru un dolar în jurul orei 10,30 GMT, după ce se apropiase de pragul de 5 TRY pentru o bancnotă verde (4,92) înainte de a se redresa ușor.Moneda s-a devalorizat astfel cu 3,6% miercuri, peste 19% în ultima lună și peste 35% într-un an.Este cea mai proastă performanță pentru moneda unei țări emergente, reamintind de criza pesosului argentinian.Lira cade de peste două săptămâni iar economiștii avertizează asupra riscului unei supraîncălziri a economiei, în momentul în care țara are o creștere foarte ridicată, o inflație galopantă și un deficit mare de cont curent.Această depreciere vertiginoasă a lirei riscă să îi facă probleme președintelui Recep Tayyip Erdogan și partidului său, AKP, în condițiile în care în 24 iunie sunt prevăzute alegeri generale anticipate. Succesele economice din ultimul deceniu sunt unul dintre stâlpii popularității lui Erdogan.Experți economici cer Băncii centrale să ia măsuri, în special prin majorarea dobânzilor de intervenție.Dar președintele Erdogan se opune ferm acestei idei și a lăsat să se creadă săptămâna trecută că dorește să aibă mai multă infleunță asupra politicii monetare a țării sale, în cazul în care va fi reales în 24 iunie.O ședință a Băncii centrale în care s-ar putea discuta o eventuală majorare a dobânzii de intervenție este programată în 7 iunie."Este foarte probabil să acționeze", spune William Jackson, specialist în piețe emergente la Capital Economics din Londra."Moneda e în cădere liberă", spune și Jameel Ahmad, analist la FXTM, care crede că declarațiile lui Erdogan privind politica monetară au fost "catalizatorul" acestei degringolade.