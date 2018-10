Premiul Nobel pentru economie 2018 - William Nordhaus și Paul Romer

Premiul a fost acordat pentru integrarea schimbărilor climatice, respectiv pentru integrarea tehnologiilor inovative în analiza pe termen lung în economia globală și bunăstarea populației la nivel mondial.

Laureate William Nordhaus’ research shows that the most efficient remedy for problems caused by greenhouse gas emissions is a global scheme of carbon taxes uniformly imposed on all countries. The diagram shows CO2 emissions for four climate policies according to his simulations. pic.twitter.com/tmxUE6MiLn