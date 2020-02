Dolarul canadian, la cel mai scăzut nivel în şase luni, pe fundalul preţurilor petrolului mai mici şi al pericolului reprezentat de virus

Dolarul canadian a scăzut atingând minimul ultimelor şase luni, faţă de omologul său american, pe fondul scăderii preţurilor petrolului și creşterii noilor cazuri de coronavirus în afara Chinei, care au alimentat temerile de o pandemie, relatează The Globe and Mail , citat de Rador.La 8:52 a.m. EST (13:52 GMT), dolarul canadian a fost tranzacţionat în scădere cu aproximativ 0,02% la 1.3366 la greenback, sau 74,82 cenţi americani.Preţurile petrolului au scăzut aproape 3% joi, până la cele mai reduse niveluri din ianuarie 2019, întrucât creşterea cazurilor noi de coronavirus din afara Chinei a alimentat temerile unei pandemii care ar putea încetini economia globală şi reduce cererea de petrol brut.Petrolul este unul dintre exporturile majore din Canada.Numărul de noi infecţii în China, sursa epidemiei, a fost depăşit, pentru prima dată, de noi cazuri în altă parte, ridicând temerile că focarul ar putea deveni o pandemie.Asia a raportat sute de cazuri noi, Brazilia a confirmat prima infecţie din America Latină, iar noua boală a fost, de asemenea, detectată pentru prima dată în Pakistan, Suedia, Norvegia, Grecia, România şi Algeria.„În timp ce diferenţele de dobânzi dintre SUA şi Canada continuă să acţioneze în raport cu dolarul american, preţurile mai slabe ale petrolului brut sunt un front clar pentru dolarul canadian", a declarat Shaun Osborne, strategul principal FX la Scotiabank din Toronto.Deficitul contului curent al Canadei s-a redus la 8,76 miliarde USD (6,56 miliarde USD) în trimestrul al patrulea, de la un deficit revizuit de 10,86 miliarde dolari în trimestrul al treilea, pe un deficit comercial mai mic de bunuri, a declarat joi Statistics Canada.Preţurile obligaţiunilor guvernamentale canadiene au crescut de-a lungul curbei de scadenţă, preţul pe doi ani fiind în creştere cu 0,111 cenţi canadieni, până la 1,264 la sută, iar indicele de referinţă pe 10 ani a crescut cu 0,632 cenţi canadieni, până la 1,15 la sută.