Ministrul Finanţelor anunţă că deficitul bugetar ar putea trece de 5% din PIB în 2020

România, care până în prezent are 1.952 de cazuri de infecţie cu coronavirus şi 46 decese, a declarat starea de urgenţă în data de 16 martie şi Guvernul de la Bucureşti a aprobat un pachet de măsuri în valoare de 3% din PIB. Măsurile variază de la garantarea liniilor de credit şi subvenţionarea costurilor cu împrumuturile pentru IMM-uri până la majorarea bugetului pentru sănătate şi acordarea de ajutoare pentru şomaj tehnic. Florin Cîţu a spus că trimiterea în şomaj tehnic a aproximativ un milion de oameni costă patru miliarde de lei pe lună."Suntem pregătiţi să susţinem măsura privind şomajul tehnic pentru mai mult de o lună", a spus ministrul Finanţelor, adăugând că o revizuire a bugetului ar putea fi aprobată în cursul zilei de marţi.Întrebat dacă România va cere un credit de la Fondul Monetar Internaţional în cursul acestui an, aşa cum a făcut pe perioada crizei financiare mondiale din urmă cu un deceniu, Cîţu a răspuns "nu am în vedere acest lucru la momentul actual"."Obiectivele pe termen scurt sunt finanţarea deficitului existent, plata pensiilor şi salariilor şi a cheltuielilor medicale, desigur, şi există finanţare pentru ele. Rezerva de finanţare acoperă puţin peste cinci luni", a spus Cîţu. Acesta a mai menţionat că Ministerul Finanţelor înregistrează deja o diminuare a veniturilor la buget şi, deşi nu a precizat care va fi noua ţintă de deficit, a spus că va depăşi 5% din PIB.Analiştii avertizează că spaţiul fiscal al României necesar pentru a aborda criza coronavirusului este unul limitat deoarece România se confruntă cu o adâncire a deficitului de cont curent, iar măsurile fiscale generoase aprobate înaintea alegerilor locale şi parlamentare din acest an au pus presiuni asupra perspectivelor de rating.Cîţu a declarat pentru Reuters că se aşteaptă la o revenire economică în formă de "V" în a doua jumătate a anului, pe baza comportamentului actual al multor companii care au decis să îngheţe producţia în loc să facă concedieri.