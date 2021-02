webPR: TaxEU Forum 2021 aduce în prim plan noile modificări fiscale și legislative

Inspecții fiscale - trenduri și provocări pentru 2021 - seminar susținut de EY România

Fiscalitatea în vremea COVID și tendințe fiscale la început de 2021 - seminar susținut de Taxhouse-Taxând România

Aspecte fiscale relevante pentru închiderea anului fiscal - seminar susținut de TPA România

Proceduri administrative și judiciare fiscale noi - Labirinturi ale controverselor și soluțiilor - seminar susținut de bpv Grigorescu Ștefănică

20 de aspecte fiscale critice de luat în considerare în 2021, recomandări și soluții - seminar susținut de BDO România

Măsuri de sprijin pentru salariați și angajatori că urmare a pandemiei. Modificări legislative de impact în 2021 cu privire la impunerea veniturilor persoanelor fizice. Impozit pe profit - ce este nou începând cu 2021 cu privire la deductibilitati și facilitați fiscale - seminar susținut de RSM Romania

Prețurile de transfer și noile modificări fiscale. Context european și local. Controalele fiscale de prețuri de transfer în 2021. DAC6 - seminar susținut de Biriș Goran

Dintre seminariile specializate TaxEU Forum:Dintre vorbitorii prezenți în cadrul seminariilor:(Director, Divizia Prețuri de Transfer, EY România),(Director / Avocat, Radu și Asociații SPRL),(Senior Manager, Impozite Indirecte, EY România),(Senior Manager în Departamentul de Asistență Fiscală, EY România),(Senior Manager, EY România),(Director, Taxhouse-Taxand România),(Senior Manager, Taxhouse-Taxand România),(Senior Manager, Taxhouse-Taxand România),(Partener, TPA România),(Tax Manager, TPA România),(Partener, bpv Grigorescu Ștefănică),(Avocat Senior Coordonator, bpv Grigorescu Ștefănică),(Avocat Senior, bpv Grigorescu Ștefănică),(Partener Coordonator Servicii Fiscale, BDO România),(Partner Tudor, Andrei și Asociații),(Tax Director Corporate & International Tax, BDO România),(Senior Tax Manager, BDO România),(Senior Manager – TVA, BDO România),(Tax Partner, RSM Romania),(Tax Manager, RSM Romania),(Partner, Head Of Tax, RSM Romania),(Tax Partner, RSM Romania),(Partener, Cabot Transfer Pricing in Cooperation with Biriș Goran),(Tax Senior Manager, Biriș Goran).Pentru a fi la curent cu noutățile despre TaxEU Forum, puteți urmări pagina oficială de Facebook evenimentul creat pe Facebook , dar și pagina de LinkedIn a evenimentului este organizat deîn parteneriat cuEvensys este o companie de planificare de evenimente, cu peste 15 ani de experiență în organizarea de evenimente business. Evensys este specializată exclusiv pe dezvoltarea de conferințe și de seminarii proprii, ce acoperă șapte domenii de activitate: Marketing & Comunicare, Internet & New Media, Financiar & Investiții, HR, Real Estate, Production și Retail. Evenimentele organizate tratează tematici actuale, care privesc atât industria de business locală, cât și cea din Europa Centrală și de Sud-Est.