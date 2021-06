Generația NEET: Un tânăr adult din 5 nu lucrează sau nu urmează studii în SUA

În jur de 3,8 de milioane de americani cu vârsta între 20 și 24 de ani nu aveau un loc de muncă, nu urmau studii sau cursuri de calificare în primele trei luni ale acestui an, indicator cunoscut ca „rata NEET” (acronim provenit de la sintagma „Not in Education, Employment or Training”), potrivit unui raport redactat de Centrul pentru Cercetări și Politici Economice.Numărul a crescut cu 240.000, o creștere procentuală de 24%, față de anul trecut în contextul în care mulți americani și-au pierdut locul de muncă sau au decis să amâne înscrierea la facultate din cauza pandemiei de COVID019.Tineretul inactiv este un semn îngrijorător pentru economie întrucât acesta nu acumulează aptitudinile necesare pentru a-și realiza potențialul legat de câștiguri salariale viitoare. În plus, o rată ridicată a NEET creează un context propice pentru tulburări sociale.Creșterea acestui indicator în prima parte a anului pare să fi fost alimentată în principal de șomaj, rata de prezență la universități crescând moderat după ce unele instituții de învățământ superior și-au redeschis campusurile.Rata șomajului în rândul tinerilor americani este în continuare de două cifre.„Eforturile în desfășurare de relansare economică trebuie să facă mai multe pentru a asigura că adulții tineri din clasa muncitoare diversă de astăzi își pot îmbunătăți perspectivele pe termen lung în ceea ce privește piața muncii și să prospere în anii care vor urma”, afirmă Simran Kallkat, unul dintre autorii raportului.Deși rata NEET a scăzut de la vârful înregistrat în luna aprilie a acestui an, progresul în reducerea disparităților rasiale nu a fost la fel de echilibrat.Aproape un sfert din tinerii adulți afro-americani au fost inactivi în primul trimestru al anului, în creștere față de procentul de 20,9% înregistrat în aceeași perioadă din 2020.În ceea ce-i privește pe hispanicii din grupa respectivă de vârstă procentul era puțin sub 20% în timp ce pentru americanii albi de aproximativ 16%.Raportul a identificat de asemenea și o premieră istorică: în luna mai rata șomajului în rândul adolescenților americani a fost mai mică decât în rândul adulților cu vârsta între 20 și 24 de ani.