Noua vârstă de pensionare în America este de 62 de ani / „Marea demisionare” dă bătăi de cap angajatorilor

Trei motive pentru care americanii ies la pensie mai devreme

„Marea demisionare” dă bătăi de cap angajatorilor. Urmează robotizarea?



Un sondaj realizat în luna iulie în rândul a 1.300 de gospodării din Statele Unite de către Rezera Federală a statului (Fed) New York arată că doar 50,1% din adulții americani se așteaptă să iasă la pensie mai târziu de 62 de ani.Procentul a scăzut de la 51,4% în luna martie și a ajuns la cel mai scăzut nivel de când Fed-ul a început să realizeze acest sondaj în 2014.Numărul respondenților care au afirmat că se așteaptă să lucreze mai târziu de 67 de ani a scăzut de asemenea la un nou record de doar 32,4%.Aceasta ar putea fi o veste bună pentru angajați însă va cauza probleme pentru economia americană.Peste un milion de angajați mai în vârstă au ieșit din câmpul muncii de când pandemia de COVID-19 a ajuns în SUA în februarie 2020, potrivit datelor oficiale ale autorităților americane.Factorii ce stau în spatele acestui exod în masă - numit „Marea Demisionare” de către psihologul Anthony Klotz - diferă.Pentru unii riscul și teama de a contracta coronavirusul au fost mai puternice decât dorința de a munci în continuare.În jur de 1,5 milioane de americani au menționat COVID-19 drept motivul principal pentru care au rămas în afara câmpului muncii în luna august, numărul rămânând similar cu cel din luna iulie.Alții nu s-au angajat din cauza ofertelor neatractive. Cele mai multe locuri de muncă sunt în sectorul serviciilor care a fost cel mai puternic afectat în timpul pandemiei.Este posibil ca muncitorii mai în vârstă să fi decis ca în aceste condiții să iasă la pensie mai devreme, afirmă Julia Pollak, economist la compania de recrutare a forței de muncă ZipRecruiter.Creșterea vertiginoasă a prețurilor acțiunilor de pe piețele bursiere i-a făcut pe unii suficient de bocați pentru a ieși la pensie.Numărul conturilor individuale de pensii care au fonduri de peste un milion de dolari a crescut la un număr record de 754.000 în al doilea trimestru al lui 2021, o creștere de 75% față de aceeași perioadă a anului trecut.Datele Fed sugerează însă că ieșirea mai devreme la pensie este noua normalitate, nu doar o bizarerie cauzată de pandemie.Valul de americani care ies mai devreme la pensie va duce la restructurarea economiei americane, punând presiune pe angajatori să se orienteze către muncitori mai tineri după ce companiile americane au ajuns să se bazeze tot mai mult pe angajați mai în vârstă în ultimele două decenii.Deși numărul angajaților americani cu vârsta de sub 55 de ani a rămas relativ constant după anul 2000, el a crescut cu aproape 20 de milioane de muncitori de peste 55 de ani.Altfel spus, economia americană a devenit tot mai dependentă de angajați aflați la mai puțin de un deceniu de vârsta medie a pensionării.Îmbătrânirea populației este un alt factor care va pune presiuni pe piața muncii întrucât americanii mai tineri fac mai puțin copii și, prin urmare, vor fi mai puțini muncitori care să ducă în spate economia.Iar cum americanii mai în vârstă intenționează să iasă la pensie mai devreme, companiile vor fi nevoite să caute angajați în alte părți și această căutare are deja loc.Numărul de locuri de muncă disponibile în economia americană a urcat la 10,9 milioane de posturi în iulie, un record pentru a cincea lună la rând.Angajatorii vor fi nevoiți să găsească metode să îi atragă pe tineri în câmpul muncii ca să îi înlocuiască pe cei mai în vârstă sau să investească în robotizare.